فوائد صحية مذهلة للكرز الأخضر ... اكتشفيها

يعتبر الكرز الأخضر أو الجرنك من الفواكه الغنية بالأملاح المعدنية

يعتبر الكرز الأخضر أو الجانرك أو الجرنك من الفواكه الصيفية الغنية بالأملاح المعدنية، وهو من المصادر الطبيعية التي تمد الجسم بكميات وفيرة من البوتاسيوم والطاقة.

وتعد اختصاصية التغذية ربى العباسي الكرز الأخضر من الفواكه التي تطفئ العطش، وتنشط الكليتين.

وتحتوي الحبة الواحدة من الكرز على أربعة سعرات حرارية،فهو معقم للجسم وطارد للأمراض،وتشير العباسي إلى أن الكرز غني بالأملاح المعدنية مثل؛ البوتاسيوم، الذي يساعد الجسم على التخلص من أملاح الصوديوم الضارة بالأوردة المتصلبة، كما يمتاز بخاصية قلوية،

مما ينصح بعدم تناوله قبل الطعام؛ لأنه يوقف الأحماض،فيسبب عسرا في الهضم.

ويقضي الكرز، وفق العباسي، على كافة أشكال الالتهابات،وهذا يفيد مرضى الروماتيزم، إذ يساعدهم على مقاومة الالتهابات، إذا ما تناولوه بكميات كبيرة، ويحمي من أمراض القلب

وضغط الدم المرتفع.

وتؤكد العباسي احتواء الكوب الواحد من الكرز الأخضر على325 مليغراما من البوتاسيوم وثلاثة غرامات من الألياف، منوهة إلى أنه يساعد على تهدئة الجهاز العصبي، وينظف الدم من السموم.

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