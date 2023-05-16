البوابة - يعتبر الكركند أو اللوبستر مصدرًا كبيرًا للسيلينيوم ويحتوي أيضًا على أحماض أوميغا 3 الدهنية. يمكن أن تساعد في الحماية من أمراض الغدة الدرقية والاكتئاب وفقر الدم. يمكن أن يكون الكركند هو المصدر الرئيسي للبروتين في الوجبة.

ويعد الكركند طعاماً فاخراً ولذيذاً ومثالياً لمناسبة خاصة. يتمتع الكركند بطعم أكثر حلاوة وأقل "رائحة بحرية" من السلطعون ، وله نكهة غنية ومشبعة. بفضل الكمية الكبيرة من العضلات في ذيول الكركند ، فهي طرية ومذهلة مع الصلصات!



الكركند "اللوبستر" المشوي بزبدة الثوم

المكونات:

ملح

4 قطع من الكركند كاملة (كل 16-18 أوقية)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 أونصة زبدة

2 فص ثوم طازج (مفروم)

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

خطوات التحضير:

- اغلي قدر كبير من الماء المملح. ضعي رأس الكركند أولاً في الماء المغلي واطهيه لمدة 10 دقائق. أخرجه من الماء واغمريه في الماء المثلج ، ثم افصلي ذيل الكركند عن الرأس واقطعيه إلى نصفين بالطول (استخدمي مقص الشواء إذا كان متاحًا). يُدهن لحم اللوبستر بالزيت ويُحمّر على الشواية الساخنة لمدة 5 دقائق.

- تذوب الزبدة في وعاء ساخن. يُقشر الثوم ويُقطّع إلى مكعبات صغيرة ويُضاف إلى الزبدة. تتبل بالملح.

- تقدم ذيول اللوبستر في طبق كبير وترش بالقليل من الزبدة. يرش عليها عصير الليمون وتقدم. تقدم باقي الزبدة بشكل منفصل.

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