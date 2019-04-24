الكروب توب والفستان القصير اختيار نجمات بوليوود في حفل المصمم مانيش مالهوترا (صور)

اجتمعت كوكبة من نجمات بوليوود الشابات خلال حفل أعده مصمم الأزياء الهندي الشهير "مانيش مالهوترا" في منزله.

ومن كريتي سانون إلى سوناكشي سينها، جمع الحفل العديد من جميلات بوليوود اللواتي لفتن الأنظار بإطلالاتهن الجذابة والتي لم تخل من عنصر الجرأة، حيث كان الكروب توب والفساتين القصيرة اختيارهن، ومن خلال مجلة "سبوت بوي"، نقدم لكِ إطلالات نجمات بوليوود في حفل مانيش مالهوترا.

كريتي سانون

اختارت الممثلة الشابة كريتي سانون البالغة من العمر 28 عامًا، الأسود بطلًا لإطلالتها في الحفل، حيث ارتدت تنورة قصيرة سوداء مغطاة بحبات شواروفسكي البراقة ونسقتها مع كروب توب جريء ذو قصّة صدر V مزينة بالأربطة.

هذا وأكملت كريتي اطلالتها ببليزر طويل وحذاء اسود بسيط، بالإضافة إلى مكياج بسيط اعتمد على الآيلاينر.

أنانيا باندي

اختارت أنانيا ذات الـ 20 عامًا فستان ميتاليك قصير ذو نقشات متداخلة باللون الذهبي أو البرونزي والفضي، كما زين الفستان كشاكش في الأطراف وعند الخصر، بينما أكملت اطلالتها بخصلات انسيابية، مكياج بسيط وحذاء أسود.

كيارا أدفاني

اعتمدت الممثلة الهندية كيارا أدفاني (26 عامًا)، اطلالة مميزة ولافتة، تألفت من بدلة تنورة ذات تصميم استثنائي، حيث تتميز بكروب توب ذو كتف واحد وتشوكر يجمع بين درجة هادئة من اللون البني والمسطردة، يلتصق بالتنورة الطويلة من الجانب، واكملت اطلالتها بحذاء واكسسوار ذهبي.

تارا سوتاريا

لفتت تارا (23 عامًا) الأنظار بفستان جذاب قصير دون أكمام، تميز بتصميمه من الباييت الفضي البراق، ونسقت معه حذاء أرجواني وأكملت اطلالتها بخصلات مموجة ومكياج جذاب ركز على عينيها.

سوناكشي سينها

اعتمدت سوناكشي ذات الـ 31 عامًا بدلة بنطلون عصرية باللون السماوي الزاهي، تميزت بالكروب توب وبنطلون ذو أرجل واسعة بتصميم الفلير، كما أكملت اطلالتها بحذاء شفاف وتسريحة بسيطة ومكياج عيون سموكي جذاب.

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