الكوليرا: الأعراض، طرق الانتشار،العلاج

الكوليرا هو مرض يصيب الجهاز الهضمي ولا تظهر اعراضه على جميع المصابين، لكن نسبة كبيرة منهم تبدأ أعراض إصابتهم بإسهال مائي حاد جداً وتقيؤ شديد ما يؤدي المصابين بالجفاف وربما الموت.

الكوليرا هو مرض ينتقل عبر براز المصابين إما من خلال الاتصال به أو من خلال تناول الطعام والشراب الملوثين بالبكتيريا.

وفي كل عام يصاب أربع ملايين شخص بالكوليرا ويتوفي منهم ما بين 21 ألف وفاة إلى 143 ألف.

الكوليرا شديدة العدوى وخصوصاً في المناطق التي تعاني من سوء المرافق الصحية وانتشار النفايات وايضاً قلة إمدادات المياة النقية والنظيفة، كل هذه المشاكل واكثر يعاني منها اليمن ومؤخراً العراق.

علاج الكوليرا

علاج الكوليرا ليس صعباً فهو يعتمد على علاج الجفاف من خلال شرب الماء والسوائل مثل العصائر الطبيعية والأعشاب.

الحالات الخطيرة من الكوليرا هو حقن المحاليل عبر الوريد مع إعطاء المضادات الحيوية المناسبة لتلك البكتيريا.

تناول أملاح معالجة عن طريق الفم بتعويض الخسارة السريعة في السوائل والمعادن في الجسم.

أخذ الرعاية الطبية بسرعة دون تأخر

طرق انتشار الكوليرا

الكوليرا ليست مرض ينتقل عبر الهواء، لا تنتقل الكوليرا عن طريق السعال أو العطس، توجد البكتيريا المسببة للكوليرا في براز الأشخاص المصابين، ربما تنتقل العدوى عن طريق الذباب الملوث من براز أحد المرضى أو من تسريبات المجاري الملوثة للبكتيريا التي تختلط بمياه الشرب أو الأغذية الملوثة.

طرق الوقاية من الكوليرا

وجود مياه نظيفة صالحة للشرب بالمنازل وذلك عن طريق غلي المياه من دقيقتين إلى 3 دقائق قبل شربها.

أو استخدام أقراص تنقية المياة تستطيع الحصول على هذه الأقراص مجاناً من جميع المراكز الصحية.

تأكد من غسل يديك بالصابون والماء النظيف.

ينبغي غسل جميع الفواكة والخضار بالماء النظيق قبل أن تتناولها وتقشيرها متى أمكن.

قدم الطعام وتناوله وهو ساخن.

احرص على تغطية الطعام دائماً ولا تجعله مكشوفاً حتى لا يتلوث ويأتي عليه الذباب.

غسل اليدين جيداً بعد تغيير حفاضات الأطفال.

يجب أن تفصل بين الأطعمة المطبوخة والأطعمة النية.

لا تشرب الحليب غير المبستر.

غسل اليدين جيداً قبل الأكل وبعد تناول الأكل.

غسل اليدين جيداً بعد استخدام المرحاض.

أين ظهرت الكوليرا وتأثيرها على المجتمع؟

في عام 1858 ظهرت الكوليرا في الفلبين وفي عام 1859 في كوريا الجنوبية، ثم تفشّى المرض مرة أخرى في ولاية البنغال مما أدّى إلى انتقال المرض إلى إيران، العراق، السعودية وروسيا، أما في عام 1854 انتشرت الكوليرا في شيكاغو مما أودى بحياة 5.5 ٪ من السكان حوالي 3,500 نسمة، أما في 1853-4، حصد الوباء حياة 10,738 شخص في لندن.

تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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