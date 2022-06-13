مرض الحصان الحزين أعراضه

مرض الحصان الحزين هو مرض نادر يعرف باسم "بورنا"، وهو متلازمة عصبية معدية تصيب الحيوانات ذوات الدم الحار مثل الثدييات الفيلة، الغزلان، البقر، الخراف، الزرافات، وايضاً الطيور مثل النعام، الغربان، الببغاء،الدواجن، الصقور.

وبحسب ما جاء في السلطات الألمانية إن مرض الحصان الحزين ينتقل إلى الإنسان، وقد تم تسجيل إصابة شخص من منطقة مولدورف أم إن الألمانية، وعلى الرغم من أن مرض الحصان الحزين نادر جدًا إلا أنه قاتل، ولم يتم اكتشافه سابقًا إلا بعد بضع مرات من ظهوره في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر.

أعراض مرض الحصان الحزين

التهابا في الدماغ وممكن أن يؤدي إلى الوفاة

الإصابة بالتهاب السحايا وهو عدوى تصيب الأغشية الواقية التي تحيط بالمخ والحبل الشوكي.

مشاكل في الحركة

آلام أسفل الظهر

آلام في العضلات

تغيرات سلوكية وارتباك

ارتفاع الحرارة

تلف دائم في الدماغ والأعصاب

تسمم الدم.

علاج مرض الحصان الحزين

حتى الآن لا يوجد علاج لمرض الحصان الحزين أو ما يسمى فيروس بورنا، لكن يمكن أخذ اللقاحات التي تحمي ضد أمراض الدماغ بشكل عام، لكن لن يتوفر لدينا اللقاحات التي يجب أخذها للوقاية من هذا المرض القاتل.

ما هو سبب تسمية المرض بالحصان الحزين أو بورنا؟

سبب تسمية المرض بالحصان الحزين أو بورنا بسبب ظهور هذا المرض أو الفيروس في بورنا بألمانيا الشرقية، وفي سنة الثمانينات توفي الكثير من الحصن بهذا المرض، وسمي باسم الحصان الحزين.

ما هي طرق انتقال الحصان الحزين أو مرض بورنا؟

طرق انتقال الحصان الحزين أو مرض بورنا من خلال تعرض الأنف للعاب ملوث أو إفرازات أنفية، وبعض الخبراء يعتقدون بأن المرض ممكن أن ينتقل عن طريق الاتصال المباشر بإفرازات حيوان مصاب بالحصان الحزين أو مرض بورنا.

هل يتعافى المصاب بـ مرض الحصان الحزين؟

نعم، لكن الذين نجوا من مرض الحصان الحزين سوف يعانون من أضرار طويلة الأمد، وقد ينتهي الأمر بالمصابين بمرض بورنا بالتهاب السحايا، وهو عدوى تصيب الأغشية الواقية التي تحيط بالنخاع الشوكي والدماغ.

هل مرض الحصان الحزين يعتبر قاتل؟

نعن يعتبر مرض الحصان الحزين أو ما يسمى مرض بورنا قاتل جداً، لكن هو مرض نادر جداً، ولم يسبق اكتشافه إلا بضع مرات بعد ظهوره في ألمانيا الشرقية في أواخر القرن التاسع عشر.

عدد حالات وفاة من مرض الحصان الحزين

عدد حالات وفاة من مرض الحصان الحزين، في عام 2018 توفي 3 أشخاص أصيبوا في ألمانيا بسبب إصابتهم بمرض الحصان الحزين نتيجة خضوعهم لعملية زرع أعضاء من المتبرع نفسه، هؤلاء الاشخاص أصيبوا بالتهاب دماغي تسبب فيه على الأرجح فيروس بورنا التقليدي.

والجدير بالذكر، أنه تم اكتشاف BDV-1 و BDV-2 سابقًا في الحيونات مثل الخيول والماشية والأغنام والكلاب والثعالب، وفي عام 1995 ، تمكن الباحثون من عزل BDV-1 من القطط في دولة السويد التي عانت من مرض الحصان الحزين، ثم تم اكتشاف مرض الحصان الحزين أيضًا في القطط في اليابان والمملكة المتحدة.

تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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