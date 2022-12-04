الكوليسترول: كيف تقرأ تقرير الكوليسترول في الدم؟ قبل التعمق في الموضوع ، من الضروري معرفة أن الكوليسترول ليس ضارًا بجسم الإنسان فهو يعتبر جزءًا مهمًا من العديد من الوظائف الخلوية. ومع ذلك ، فقط عندما يتجاوز حدوده ويرتفع إلى مستوى أعلى ، فإنه يصبح سيئاً لجسم الإنسان. هذا هو السبب في أن ارتفاعه في الدم يعتبر عاملاً مهددًا للحياة.

الكوليسترول: كيف تقرأ تقرير الكوليسترول في الدم؟

كيف تعرف المخاطر؟

الطريقة الأكثر شيوعًا والأكثر حسماً لمعرفة مستوى الكوليسترول في الجسم هي من خلال اختبار الدم. يحدد الاختبار مستوى HDL و LDL والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي في الجسم. ويُعد اختبار فحص الدم ، المعروف باسم اختبار الدهون ، أحد أكثر الطرق موثوقية.

تقول القاعدة: ارتفاع مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة أسوأ ، وارتفاع مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة أفضل.

إذا كان مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة أو الكوليسترول الجيد أكثر من ذلك ، فمن غير المرجح أن تؤثر الآثار الضارة للكوليسترول على الفرد ، وإذا كان مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول السيئ أكثر ، يكون الجسم أكثر عرضة للإصابة بأمراض تهدد الحياة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

بشكل عام ، يعتبر LDL و HDL من المؤشرات الأساسية للكوليسترول. إذا كان مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة أقل من 100 ملجم / ديسيلتر ، فإنه يعتبر طبيعيًا. يزيد مستوى LDL عن 190 مجم / ديسيلتر من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يجب أن يكون مستوى الكوليسترول الكلي بشكل مثالي 200 مجم / ديسيلتر. الكوليسترول الجيد هو عندما يكون المستوى أقل من 200 ملغ / ديسيلتر. يصبح سيئًا عندما يتجاوز هذا الحد. يمكن أن يعني المعدل الطبيعي انخفاض الكوليسترول أو الكوليسترول الحدودي الذي يمكن خفضه بسهولة من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة.

يقوم الأطباء بتقييم تقارير الكوليسترول في الدم مع أخذ العديد من عوامل الخطر في الاعتبار. عادة ما تؤخذ في الاعتبار عوامل مثل تاريخ العائلة ، والعمر ، والوزن ، والعرق ، والجنس ، والنظام الغذائي ، وضغط الدم ، وما إذا كنت تتناول أدوية له ، ومستوى النشاط البدني ، وحالة التدخين ، وتاريخ مرض السكري ، وارتفاع نسبة السكر في الدم العلاقة القوية بين هذه الأمراض والأمراض المتعلقة بالقلب والتي تعد أكبر ناتج لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

لذلك، من المهم أخذ كل شيء في الاعتبار لأن نسبة الكوليسترول لدى الشخص تتحدد بنسبة 60% إلى 70% وراثيًا و 30% إلى 40٪ بيئيًا من خلال ما نأكله ونوع نمط الحياة الذي نعيشه.

هل الـ HDL المرتفع جيد دائماً؟

يساعد HDL في نقل الكوليسترول من الدم وجدران الأوعية الدموية إلى الكبد ويطرده خارج الجسم ، ويقلل من مخاطر انسداد وتصلب الشرايين.

بينما نرى جميعًا HDL ككوليسترول جيد ، فقد وجدت الدراسات أن المستويات العالية جدًا منه يمكن أن تكون ضارة لبعض الأشخاص. يرتبط ارتفاع HDL بأمراض الغدة الدرقية والأمراض الالتهابية.

المستوى المرغوب من HDL هو 60 مجم / ديسيلتر. تعتبر مستويات HDL الأقل من 40 مجم / ديسيلتر مؤشر خطر. ومن ثم، فإن هذا الكوليسترول الجيد لا يصلح إلا إلى حد معين.

وفقًا لدراسة بحثية أجريت عام 2018 ، فإن المشاركين الذين تزيد مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة لديهم عن 60 مجم / ديسيلتر زاد لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 50% تقريبًا مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات كوليسترول HDL 41-60 مجم / ديسيلتر.

يتم تحديد مستوى HDL بواسطة عوامل وراثية. من المعروف أيضًا أن تناول الكحول يزيد من مستوى HDL تمامًا مثل بعض الأدوية التي يتم تناولها لخفض LDL والتي يمكن أن ترفع HDL في الجسم.

ماذا عن الدهون الثلاثية؟

كلما زاد عدد الدهون الثلاثية ، زاد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون المستويات العالية من الدهون الثلاثية علامة على التهاب البنكرياس.

كيف تتحكم في ارتفاعه في الدم؟

هناك طريقتين: أحدهما عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على أساس يومي والآخر هو التأكد من أنك تستهلك النوع الصحيح من زيت الطهي الذي يحتوي على المزيد من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة مثل الطهي الصحي مثل زيت الزيتون وزيت الخردل.

يجب تغيير زيت الطهي شهريًا وفي كل مرة يجب أن تستهلك مزيجًا من 2 إلى 3 زيوت للطهي. زيوت الطهي المعصورة على البارد هي الأفضل دائمًا لأنها محضرة حديثًا. يجب على المرء أن يستهلك أقل من زيوت الطهي المشبعة مثل السمن لأن هذه تحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تضر الجسم.

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