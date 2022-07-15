الكينوا..القيمة الغذائية والفوائد الصحية

الكينوا هي بذرة نبات يعرف علميًا باسم تشينوبوديوم كينوا، حيث إنه أعلى في العناصر الغذائية من معظم الحبوب وغالبًا ما يتم تسويقه على أنه طعام فائق بسبب محتواه العالي من العناصر الغذائية.

وعلى الرغم من أن الكينوا يتم تحضيرها واستهلاكها مثل الحبوب، إلا أنها تُصنف على أنها حبوب زائفة، لأنها لا تنمو على العشب مثل القمح والشوفان والأرز.

وفي الواقع، الكينوا لها ملمس مقرمش ونكهة جوزية، كما أنها خالية من الغلوتين وبالتالي يمكن الاستمتاع بها من قبل الأشخاص الحساسين للغلوتين أو القمح.

وبذور الكينوا مسطحة وبيضاوية وعادة ما تكون صفراء شاحبة، على الرغم من أن اللون يمكن أن يتراوح من الوردي إلى الأسود، ويمكن أن يختلف طعمها من مر إلى حلو، وعادة ما يتم سلقها ويمكن إضافتها إلى السلطات، أو استخدامها في تكثيف الحساء، أو تناولها كطبق جانبي.

الكينوا والقيمة الغذائية لها

تتكون الكينوا المطبوخة من 71٪ كربوهيدرات و 14.6٪ بروتين و 14.2٪ دهون، ويحتوي كوب واحد (185 جرامًا) من الكينوا المطبوخة على 222 سعرة حرارية.

والقيمة الغذائية لـ 3.5 أوقية (100 جرام) من الكينوا المطبوخة:

السعرات الحرارية: 120

المياه: 72٪

البروتين: 4.4 جرام

الكربوهيدرات: 21.3 جرام

السكر: 0.9 جرام

الألياف: 2.8 جرام

الدهون: 1.9 جرام

الكربوهيدرات: 21٪

وتحتوي الكينوا المطبوخة على ألياف أكثر من الأرز البني والذرة الصفراء، حيث تشكل الألياف 10٪ من الوزن الجاف للكينوا المطبوخة، و 80٪ إلى 90٪ منها ألياف غير قابلة للذوبان مثل السليلوز، وقد ترتبط الألياف غير القابلة للذوبان بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تخمير بعض الألياف غير القابلة للذوبان في أمعائك، مثل الألياف القابلة للذوبان، وإطعام البكتيريا المفيدة وتعزيز صحة عامة أفضل.

ويوفر الكينوا أيضًا بعض النشا المقاوم، والذي يغذي البكتيريا المفيدة في أمعائك، ويعزز تكوين الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، كما يحسن صحة الأمعاء، ويقلل من خطر الإصابة بالمرض.

الفوائد الكينوا الصحية للجسم

انخفاض مستويات السكر في الدم

الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني غير قادرين على استخدام الأنسولين بشكل فعال، مما يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم ومضاعفات مختلفة.

وفي الحقيقة، ترتبط الكربوهيدرات المكررة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، بينما ترتبط الحبوب الكاملة مثل الكينوا بانخفاض المخاطر.

وأظهرت دراسة أجريت على الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا غني بالفركتوز أن تناول الكينوا قلل بشكل كبير من كوليسترول الدم والدهون الثلاثية وسكر الدم، وكلها مرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني.

قد تساعد في إنقاص الوزن

تحتوي الكينوا على العديد من الخصائص التي تجعلها طعامًا صديقًا لفقدان الوزن، حيث إنها أعلى في البروتين من الأطعمة المماثلة، مثل الأرز والذرة والقمح الكامل، ويعتبر البروتين عاملاً رئيسياً لفقدان الوزن، لأنه يعزز التمثيل الغذائي والشعور بالامتلاء، وقد يساعد ذلك في الوقاية من السمنة والأمراض ذات الصلة.

الألياف مهمة أيضًا لفقدان الوزن، حيث أنها تعزز انخفاض تناول السعرات الحرارية من خلال زيادة الشعور بالامتلاء وتحسين صحة الأمعاء،

والكينوا أعلى في الألياف من العديد من أطعمة الحبوب الكاملة، وقيمة الكينوا في المؤشر الهضمي منخفضة نسبيا، وقد تبين أن الأغذية المنخفضة نسبة السكر في الدم تمنع الإفراط في تناول الطعام وتقلل من الجوع.

الكينوا خالية من الغلوتين

بصفتها حبوب زائفة خالية من الغلوتين، فإن الكينوا مناسبة للأشخاص الذين لا يتحملون أو لديهم حساسية من الغلوتين، مثل أولئك الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، وتشير الأبحاث إلى أن استخدام الكينوا في نظام غذائي خالٍ من الغلوتين، بدلاً من المكونات الشائعة الأخرى الخالية من الغلوتين، يزيد بشكل كبير من القيمة الغذائية ومضادات الأكسدة لنظامك الغذائي

وفي الحقيقة، إن المنتجات القائمة على الكينوا جيدة التحمل وقد تكون بديلاً مناسبًا للقمح في شكله الأصلي وفي منتجات مثل الخبز أو المعكرونة، لذلك فهي خيار مفضل للكثير من الناس ويتم استخدامها دائمًا في الأنظمة الغذائية الصحية.

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