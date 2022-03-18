اللسان الأصفر..الأسباب والعلاج

اللسان الأصفر غالبًا ما يكون غير ضار، وعادة ما يختفي بمفرده في الوقت المناسب، وهناك فقط عدد قليل من الحالات التي تسبب اللسان الأصفر، مثل اليرقان، هي أكثر خطورة وتحتاج إلى علاج.

كيف يبدو اللسان الأصفر ؟

يعتمد ظهور اللسان الأصفر على السبب الأساسي، حيث قد تلاحظ بقع بيضاء مصفرة على لسانك وأجزاء أخرى من فمك، كما يمكن أن يؤدي سوء نظافة الفم وبعض الحالات الأخرى إلى تراكم الصفار على سطح لسانك من خلايا الجلد الميتة والبكتيريا والجزيئات الأخرى في فمك، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى رائحة الفم الكريهة.

وقد تلطخ بعض الأطعمة والأدوية مؤقتًا أجزاء من فمك مثل اللسان أو اللثة، وعلى الرغم من أن اليرقان ليس من بين الأسباب الأكثر شيوعًا للسان الأصفر، إلا أنه قد يتسبب في تحول لسانك وعينيك وجلدك إلى اللون الأصفر.

أسباب اللسان الأصفر

تشمل الأسباب المحتملة للسان الأصفر ما يلي:

سوء نظافة الفم

عندما لا تنظف أسنانك كثيرًا وبشكل دقيق، يمكن أن تتراكم خلايا الجلد والبكتيريا على حليمات لسانك، والحليمات هي المطبات الصغيرة التي تبطن طرف وجانب لسانك، حيث تطلق البكتيريا أصباغًا يمكن أن تحول لسانك إلى اللون الأصفر، ويمكن أيضًا أن يعلق الطعام والتبغ والمواد الأخرى على الحليمات وبالتالي تحويل لسانك إلى اللون الأصفر.

جفاف الفم

جفاف الفم هو نقص في اللعاب الكافي في فمك، وعادة يغسل اللعاب البكتيريا من فمك، مما يساعد على منع تسوس الأسنان، وإذا كان فمك جافًا بشكل غير طبيعي، فقد يؤدي تراكم البكتيريا إلى بقع صفراء على لسانك، والعوامل التي يمكن أن تساهم في جفاف الفم تشمل الآثار الجانبية للأدوية، أمراض مثل السكري، الإشعاع والعلاج الكيميائي، التنفس من خلال فمك أثناء النوم.

المضادات الحيوية

يمكن أن يجعلك تناول المضادات الحيوية أكثر عرضة للإصابة بالقلاع الفموي، وهو عدوى الخميرة في فمك، حيث يحدث القلاع الفموي بسبب النمو الزائد لخميرة المبيضات البيضاء، ويمكن أن يسبب هذا النمو الزائد بقع بيضاء أو صفراء على لسانك أو خديك الداخليين أو اللثة أو الشفتين.

أدوية أخرى

قد تسبب بعض الأدوية تغيرًا مؤقتًا باللون الأصفر أو البني في لسانك وفمك، حيث عندما يتأثر اللسان، عادة، يظهر تغير اللون على السطح العلوي من لسانك، والأدوية التي من المعروف أنها تسبب أحيانًا تغير اللون في فمك تشمل الحديد، المؤثرات العقلية التي تسبب جفاف الفم، العقاقير المضادة للملاريا، وسائل منع الحمل الفموية، أدوية العلاج الكيميائي.

بعض منتجات غسول الفم

يمكن أن يؤدي استخدام غسول الفم الذي يحتوي على البيروكسيد أو المنثول إلى تغيير لون لسانك ومن المعروف أيضًا أن غسول الفم الموصوف الذي يحتوي على الكلورهيكسيدين يلطخ سطح أسنانك ولسانك.

التدخين

يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ أن تجعل لسانك يتحول إلى اللون الأصفر، حيث أن التدخين هو أيضًا عامل خطر لتطور اللسان الأسود المشعر، وفي دراسة حالة عام 2018، وصف الباحثون امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا أصيبت بلسان أصفر الشعر بعد تدخين 25 سيجارة يوميًا لمدة 17 عامًا، وتعافت تمامًا بعد تحسين عادات نظافة الفم والإقلاع عن التدخين.

اليرقان

اليرقان هو حالة تتسبب في تحول بشرتك وبياض عينيك إلى اللون الأصفر، ويحدث ذلك عندما يتلف كبدك ولا يمكنه معالجة نفايات البيليروبين بشكل صحيح، حيث أن البيليروبين صبغة صفراء تنتج عندما تنهار خلايا الدم الحمراء.

ويمكن أن يتسبب اليرقان أيضًا في تحول فمك إلى اللون الأصفر. يميل البيليروبين إلى التراكم على طول الخد الناعم وأرضية فمك، أو شريط الأنسجة الذي يربط لسانك بقاع فمك، وفي الواقع يتطلب اليرقان رعاية طبية فورية لأنه يمكن أن يشير إلى مرض خطير مثل:

تليف الكبد

التهاب الكبد

سرطان البنكرياس

سرطان الكبد

إعاقة القناة الصفراوية

معالجة الأسباب الكامنة وراء اللسان الأصفر

إذا كان لسانك الأصفر ناتجًا عن حالة أساسية، فهناك حاجة إلى علاج طبي مناسب لتخفيف الأعراض:

لعلاج اليرقان

إذا تسببت عدوى مثل التهاب الكبد في اليرقان، فقد يعطيك طبيبك دواءً لعلاجها

تجنب أو قلل من كمية الكحول التي تشربها لحماية الكبد من المزيد من الضرر

بالنسبة لأمراض الكبد الشديدة، قد تكون عملية زرع الكبد خيارًا

لتحسين نظافة الفم

تفريش أسنانك مرتين في اليوم بمعجون أسنان الفلورايد وفرشاة طرية

الخيط مرة واحدة على الأقل في اليوم

ضع في اعتبارك استخدام غسول الفم بالفلوريد يوميًا

راجع طبيب أسنانك كل 6 أشهر لإجراء فحص وتنظيف

الحد من الحلويات، وخاصة الأطعمة اللزجة مثل التوفي والعلكة

لعلاج جفاف الفم

يمكن لطبيبك وصف الدواء أو التوصية باستخدام غسول فم خاص لزيادة كمية اللعاب في فمك

إذا تسبب دواء في جفاف فمك، فاسأل طبيبك عما إذا كان بإمكانك تغيير الجرعة أو التحول إلى دواء آخر

اشرب الماء أو غيره من المشروبات الخالية من السكر على مدار اليوم

تجنب الكافيين والتبغ والكحول الذي يمكن أن يجف فمك أكثر

امضغ العلكة الخالية من السكر لتحفيز إنتاج اللعاب

إذا كنت تتنفس من فمك ليلاً، فقم بتشغيل مرطب لإضافة الرطوبة إلى الهواء في غرفة نومك

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