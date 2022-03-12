هل من الآمن استخدام المورفين أثناء الحمل ؟

قد يتساءل البعض عما إذا كان من الآمن استخدام المورفين أثناء الحمل للألم، حيث يمكن أن يكون الحمل والمخاض وحتى فترة ما بعد الولادة غير مريح، وعندما يتمدد جسمك ويلين، قد تشعرين بالألم حتى لو كان لديك حمل دون مضاعفات.

وفي الحقيقة، قد تعاني بعض الحوامل من مضاعفات يمكن أن تزيد من الألم وعدم الراحة، ويعيش الكثير منهن مع حالات صحية خطيرة أو مزمنة، ووفقًا للبيانات المنشورة في عام 2016، قد تؤثر الحالات المزمنة على حوالي 15 بالمائة من جميع حالات الحمل، وقد يكون من الصعب إدارة الألم أثناء الحمل لأن العديد من الأدوية يمكن أن تمر عبر المشيمة إلى طفلك.

وقد يقترح المتخصصون في الرعاية الصحية أحيانًا استخدام المورفين لعلاج الألم الشديد، على الرغم من أن الخبراء ليسوا متأكدين تمامًا مما إذا كان هذا المادة الأفيونية آمنة لنمو الأطفال، لذلك ستستكشف هذه المقالة ما إذا كان من الآمن استخدام المورفين أثناء الحمل، بالإضافة إلى المخاطر التي قد تواجهها أنت وطفلك إذا كنت تستخدم المورفين أثناء الحمل.

هل من الآمن تناول المورفين أثناء الحمل ؟

يستخدم أخصائيو الرعاية الصحية المورفين أحيانًا لعلاج الألم الشديد أثناء الحملن وهذا بسبب وجود خيارات محدودة لتخفيف الآلام أثناء الحمل، حيث أظهرت الأبحاث أنه حتى استخدام الإيبوبروفين أثناء الحمل قد يسبب تشوهات خلقية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

بشكل عام، لا توصي مجموعات الصحة العامة وخبراء صحة الأم والجنين باستخدام المورفين أثناء الحمل إذا كانت هناك خيارات أخرى متاحة، وإذا كان الفرد يتناول المورفين بالفعل أو يجب عليه تناوله، فيجب أن يأخذه لفترات زمنية قصيرة فقط.

وفي الواقع، تقول الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) إن العلاجات البديلة مثل العلاج الطبيعي والأدوية غير الأفيونية مفضلة عند علاج الألم المزمن أثناء الحمل، وتقترح المنظمة أيضًا استخدام فئة من الأدوية تُعرف باسم ناهضات المواد الأفيونية لعلاج إدمان المواد الأفيونية أو الاعتماد عليها الذي تعاني منه المرأة الحامل.

من ناحية أخرى، يحذر مركز السيطرة على الأمراض من أن تناول المورفين أثناء الحمل يمكن أن يعرض طفلك لخطر الإصابة بعيب خلقي أكثر مما لو تناولت مسكنات الألم غير الأفيونية مثل الأسيتامينوفين، وتضع إدارة الغذاء والدواء (FDA) المورفين كخيار قصير المدى للألم الشديد في الفئة C على مقياس فئة الحمل، حيث تعني الفئة C أن الحوامل وأطبائهن يجب أن يوازنوا فوائد استخدام هذا الدواء مقابل المخاطر المحتملة.

ما هو المورفين ؟

المورفين مخدر طبيعي مصنوع من نبات الأفيون، حيث يتم إنشاء عدد من المواد الأفيونية الأخرى باستخدام هذا النبات أيضًا، بما في ذلك مسكنات الألم الموصوفة وأدوية مثل الهيروين، والمورفين والمواد الأفيونية الأخرى تشكل عادة ويمكن أن تؤدي إلى الإدمان.

ويعمل المورفين والمواد الأفيونية الأخرى عن طريق الارتباط بمستقبلات المواد الأفيونية في جميع أنحاء جسمك، مثل الحبل الشوكي والجهاز الهضمي والدماغ لإبطاء أو منع انتقال إشارات الألم إلى دماغك.

يمكن أن تخلق هذه الأدوية والأدوية مشاعر النشوة وتوفر تخفيف الآلام، ولكن لها أيضًا آثار جانبية خطيرة تشمل:

السعال

صعوبات في التنفس

تغيرات المزاج

ردود الفعل التحسسية

لماذا يتناول الناس المورفين ؟

كدواء، يستخدم المورفين في الغالب لعلاج الألم الشديد الذي لا تخففه الأدوية أو العلاجات الأخرى، حيث إنه مسكن قوي وفعال يمكن لأخصائيي الرعاية الصحية وصفه عن طريق الفم في شكل حبوب أو سائل، أو حقنة عضلية، أو دواء عن طريق الوريد.

وعند استخدامه عن طريق الوريد وهو خيار شائع أثناء المخاض والولادة، يمكن أن يوفر المورفين تخفيف الآلام في أقل من دقيقتين، حيث يصل إلى ذروة الفعالية في 5 إلى 15 دقيقة ويمكن أن يوفر الراحة لمدة 4 ساعات في المجموع.

ما هي مخاطر تناول المورفين أثناء الحمل ؟

يعبر المورفين والمواد الأفيونية الأخرى المشيمة من مجرى الدم إلى طفلك أثناء الحمل، وهناك مخاطر واضحة على الطفل في أي حالة تستخدم فيها الحامل المورفين، وتزداد هذه المخاطر مع الاستخدام طويل الأجل أو المزمن.

وقد تعاني النساء الحوامل اللواتي يستخدمن المورفين من أي من الآثار الجانبية النموذجية لهذا الدواء، بالإضافة إلى مضاعفات الحمل، ويمكن أن تشمل ما يلي:

النعاس

التخدير

صعوبة في التنفس

ارتفاع ضغط الدم

الإمساك

مشاكل المشيمة

تسمم الحمل

الإجهاض

ولادة جنين ميت

الولادة المبكرة

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