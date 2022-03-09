طبيب البوابة: علاجات الخصوبة للشريكين لا يمكن أن تكون علاجات الخصوبة عملية من جانب واحد ، يجب أن يستثمر كلا الشريكين بشكل كامل فيها حتى تنجح: تعالوا لنعرف لماذا أصبحت علاجات الخصوبة والأساليب الجديدة أكثر شيوعًا مؤخرًا مقارنة بالأوقات السابقة وقد ساعدت الكثير من الأزواج الذين ليس لديهم أطفال على الإنجاب وتجربة فرحة الانجاب. يُنصح الأزواج الذين يحاولون منذ أكثر من عام بعلاجات الخصوبة من أجل الحمل.

في بعض الأحيان ، قد يُنصح بها أيضًا للنساء اللاتي شارفن على نهاية إمكاناتهن الإنجابية أو اصبن بسد قناتي فالوب أو ضعف بطانة الرحم أو تقدم عمر الأم أو الأورام الليفية. في حالة الرجال ، يكون السبب عمومًا هو انخفاض عدد الحيوانات المنوية وجودتها أو ضعف الانتصاب بسبب مشاكل نفسية أو مرض السكري أو انسداد الشرايين أو دوالي الخصية في كيس الصفن التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الحيوانات المنوية.

طبيب البوابة: أهمية علاجات الخصوبة للشريكين

رحلة العلاج

مهما كان السبب ، إذا قرر الزوجان اللجوء الى علاجات الخصوبة ، فمن المهم أن يكون كلاهما مستعدان للقيام بعلاج الخصوبة ليس فقط الاعباء المالية ولكن يتطلب أيضًا الكثير من الاستقرار العقلي والعاطفي. لكي يتمكن كلاهما من الانجاب، يلزم إجراء الكثير من التغييرات في نمط الحياة التي تستلزم الانضباط النفسي والعقلي والرفاهية. الدعم العقلي ومد يد العون وفهم الشريك بشكل كامل أمر مطلوب ، ولتحقيق ذلك ، من الضروري أن يكون كلا الشريكين على نفس الصفحة للحصول على علاج فعال. أولاً ، من المهم الاعتراف بأن العقم هو حالة مرضية يمكن ان تؤدي الى الاكتئاب. يعد الافتقار إلى احترام الذات والاكتئاب والإرهاق العقلي بعضًا من عواقب ذلك ، ويلزم وجود نظام دعم قوي خلال عملية علاج الخصوبة بأكملها. من المهم أن يكون الشريك متاحًا عاطفيًا وعقليًا من أجل تحفيز ودعم الآخرين المهمين لمتابعة التغييرات الموصوفة بشكل صحيح بحيث يمكن أن تحدث التغييرات بسرعة.

طبيب البوابة: أهمية علاجات الخصوبة للشريكين

وصمة عار تتحملها النساء

على الرغم من أن علاجات الخصوبة أصبحت أمرًا شائعًا ، إلا أنها لا تزال تحمل نصيبها من الوصمة الاجتماعية التي يبنيها المجتمع ويدعمها. وينطبق هذا بشكل خاص على النساء ، حيث يتم إلقاء اللوم عليهن في أغلب الأحيان. في حالة الرجال ، لا تزال مفاهيم الذكورة السامة السائدة في مجتمعاتنا تطاردهم حيث يتردد الرجال في الخضوع للاختبار بحثًا عن أي اختلالات محتملة. مما يجعل العار من الصعب على الأزواج المضي قدمًا والبحث عن علاجات أفضل. الجواب على مثل هذه المشاكل هو الوعي. يساعد وعي المرء بجسده على معرفة المزيد عن مشكلته وطرق حل المشكلة.

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