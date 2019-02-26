فوائد صحية لمشروب الموكا.. اكتشفها

مشروب الموكا يحسن من مستويات التركيز لديك

لمشروب الموكا عشاقه، وعندما يعرفون فوائده يزداد هذا العشق، فقد كشفت دراسة حديثة عن أن مشروب الموكا الساخن بمكوناته التي تشمل القهوة والكاكاو قد يحسن من مستويات التركيز لديك، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي عموماً على وظائف الدماغ المختلفة.

ووفقا للدراسة التي أجراها مجموعة من العلماء في جامعتي (University of Georgia) و(Clarkson University) في نيويورك على سلوكيات من يتناولون القهوة مقابل من يتناولون مشروبات الشيكولاتة الساخنة، وجد أنه وبينما أدى تناول القهوة لزيادة مستوى النشاط، إلا أن تناول مشروبات الشيكولاتة ساعد فى التقليل من مستويات القلق، وبعد إجراء العديد من التجارب توصل العلماء إلى أن المزج بين القهوة والشيكولاتة قد يكون إحدى أفضل الطرق لزيادة مستويات التركيز عمومًا، وما الذي تحصل عليه عند مزج القهوة بالشوكولاتة الساخنة.

ووجد العلماء من خلال الدراسة أن الكاكاو يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، الأمر الذى يعزز من الإدراك والانتباه، كما وجدوا أن تناول القهوة مجردة من أى إضافات أخرى قد يزيد من القلق، وعند تجربة إضافة الكاكاو للقهوة وجد أن الكاكاو قد نجح بالتقليل من مستويات القلق التى سببتها القهوة.

وخضع الأشخاص الذين شملتهم الدراسة لمجموعة من التجارب المدروسة والمصممة خصيصاً لفحص قدراتهم الإدراكية ومدى تنبههم بعد تناول المشروبات الساخنة، ليتبين أن الأشخاص الذين تناولوا مشروبات احتوت على مزيج من الكافيين والشيكولاتة كان أداؤهم أفضل فى هذه التجارب والاختبارات.

وتأتي نتائج هذه الدراسة الأولية مبشرة وواعدة، خاصة للطلاب الذين يبحثون عن طرق تساعدهم على زيادة التنبه وتعزيز النشاط لتحسين أدائهم الدراسي، لذا في المرة القادمة التي تحتار فيها من قائمة مشروبات المفضلة، قم باختيار الموكا.

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