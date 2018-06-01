الليمون الأسود يعمل على ضخ الدم ومعالجة خفقان القلب

الليمون الأسود أو مثلما يطلق عليه البعض "لومي" من أهم الأعشاب التي نستخدمها في المطبخ، وخاصة في الكبسة سواء كبسة الدجاج أو اللحم، والأرز البسمتي عموما فهو يضفي نكهة وطعم مميز لكل الأطعمة، كما يساعد الليمون الأسود المجفف في الوقاية من أمراض القلب المتنوعة، بسبب الفوائد التي يقدمها الليمون الأسود لعضلة القلب، وقدرته على تنظيم ضخ الدم ويحث الأطباء على استعماله في معالجة خفقان القلب.

يعمل الليمون الأسود على طرد البكتيريا الضارة الموجودة في الجهاز الهضمي وجمع الفضلات والسموم المتراكمة في مختلف مناطق الجسم وطردها إلى الخارج، وينصح الأطباء الأمهات بعد الولادة بالحصول على الليمون الأسود، لاعتباره مصدراً غنياً بالفيتامينات وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية لها.

كما يساعد تناول الليمون الأسود بشكل منتظم على الوقاية من أمراض الكلى المختلفة، وذلك بسبب قدرته على تحفيز إدرار البول من الجسم وتجنب التعرض لاحتباس البول.

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