١- المايونيز غني بالزيوت الطبيعية والأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب الشعر بعمق وتعزيز لمعانه الطبيعي.

٢- يساعد الخل الموجود في المايونيز على تعديل معدل حموضة فروة الرأس مما يمنع تلف الشعر.

٣- المايونيز من الأطعمة الغنية بالبروتين الذي يساعد على علاج تقصف الشعر الناتج عن كثرة استخدام أدوات تصفيف الشعر بالإضافة إلى تقوية خصلات الشعر الضعيفة.

٤- بمجرد عمل ماسك المايونيز، ستشعرين أن شعرك أصبح أملساً وأكثر حيوية وقد تتغلبين من خلاله على مشكلات جفاف الشعر وتكسره.

٥- من فوائد المايونيز للشعر أيضا أنه يعطي كثافة للشعر لأنه يساعد على ترميم خصلات الشعر التالفة مما يجعله ممتلئا وكثيفا.

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طريقة عمل ماسك المايونيز للشعر:

١- قومي بعمل ماسك المايونيز أثناء الاستحمام. اغسلي شعرك كالمعتاد بالشامبو ثم جفيفه بشكل جزئي. من الأفضل أن يكون الشعر رطبا قبل وضع الماسك.

٢- وزعي المايونيز على شعرك بداية من فروة الرأس حتى الأطراف مع التركيز عليها لعلاجها.

٣- اجمعي شعرك على هيئة كعكة وغطيه بغطاء الاستحمام أو بمنشفة ساخنة لتساعد أكثر على امتصاص المايونيز واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة.

٤- اشطفي شعرك بشامبو لطيف وصفيفه كالمعتاد.

٥- كرري ماسك المايونيز مرة شهريا إذا كان شعرك بحالة جيدة ومرة كل أسبوعين إذا كان شعرك شديد الجفاف.

ملحوظة: يمكنك إضافة نكهة الفانيليا للمايونيز للتغلب على رائحته النفاذة أثناء الاستعمال.

طريقة عمل ماسك المايونيز بالمنزل:

يمكنك شراء المايونيز جاهزا من الأسواق أو إعداده بالمنزل عن طريق مزج بيض وزيت زيتون وعصير ليمون أو خل تفاح وزيت جوز هند.

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