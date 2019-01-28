لشعر مثل النجمات.. جربي وصفة بـ "المايونيز"!
يمكنك إضافة نكهة الفانيليا للمايونيز للتغلب على رائحته النفاذة أثناء الاستعمال (shutterstock.com)
رغم أن المايونيز من الأطعمة غير الصحية للجسم لاحتوائها على كمية كبيرة من الدهون، إلا أنه من الوصفات الرائعة للشعر، ذلك لغناه بالعديد من المكونات المغذية للشعر مثل البيض والخل والثوم.
وقد تنحسر فوائد المايونيز للشعر في الآتي:
١- المايونيز غني بالزيوت الطبيعية والأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب الشعر بعمق وتعزيز لمعانه الطبيعي.
٢- يساعد الخل الموجود في المايونيز على تعديل معدل حموضة فروة الرأس مما يمنع تلف الشعر.
٣- المايونيز من الأطعمة الغنية بالبروتين الذي يساعد على علاج تقصف الشعر الناتج عن كثرة استخدام أدوات تصفيف الشعر بالإضافة إلى تقوية خصلات الشعر الضعيفة.
٤- بمجرد عمل ماسك المايونيز، ستشعرين أن شعرك أصبح أملساً وأكثر حيوية وقد تتغلبين من خلاله على مشكلات جفاف الشعر وتكسره.
٥- من فوائد المايونيز للشعر أيضا أنه يعطي كثافة للشعر لأنه يساعد على ترميم خصلات الشعر التالفة مما يجعله ممتلئا وكثيفا.
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طريقة عمل ماسك المايونيز للشعر:
١- قومي بعمل ماسك المايونيز أثناء الاستحمام. اغسلي شعرك كالمعتاد بالشامبو ثم جفيفه بشكل جزئي. من الأفضل أن يكون الشعر رطبا قبل وضع الماسك.
٢- وزعي المايونيز على شعرك بداية من فروة الرأس حتى الأطراف مع التركيز عليها لعلاجها.
٣- اجمعي شعرك على هيئة كعكة وغطيه بغطاء الاستحمام أو بمنشفة ساخنة لتساعد أكثر على امتصاص المايونيز واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة.
٤- اشطفي شعرك بشامبو لطيف وصفيفه كالمعتاد.
٥- كرري ماسك المايونيز مرة شهريا إذا كان شعرك بحالة جيدة ومرة كل أسبوعين إذا كان شعرك شديد الجفاف.
ملحوظة: يمكنك إضافة نكهة الفانيليا للمايونيز للتغلب على رائحته النفاذة أثناء الاستعمال.
طريقة عمل ماسك المايونيز بالمنزل:
يمكنك شراء المايونيز جاهزا من الأسواق أو إعداده بالمنزل عن طريق مزج بيض وزيت زيتون وعصير ليمون أو خل تفاح وزيت جوز هند.
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