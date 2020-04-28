المتبل: طريقة تحضيره، فوائده، عناصره الغذائية

طبق المتبّل هو عبارة عن باذنجان تم شويه وهرسه جيدًا، وثم إضافة الليمون والثوم والطحينة إليه ويضاف إليه عند التقديم زيت الزّيتون لإظهار النكهة الشرقية عليه، لذلك فهو طبق ذو فوائد طبية عالية.

مكونات المتبّل:

- حبتان كبيرتان من الباذنجان.

- بصلة كبيرة.

- ثلاثة فصوص من الثوم.

- قرن من الفلفل الأخضر الحار.

- ربع كوب من صلصة الطحينة.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

- أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

- بابريكا وزيت زيتون للتقديم.

طريقة تحضير المتبّل:

- أولاً جهّز شواية الفرن وثبت الرف العلوي.

- ثم قطّع الباذنجان إلى نصفين طولياً.

- ثمّ اصنع شقوقاً متعاكسة على قشرته الخارجية بواسطة سكين حاد.

- ادهن قشرة الباذنجان بزيت الزيتون بواسطة فرشاة صغيرة، ورش القليل من الملح والفلفل الأسود والشطة.

- قسّم البصلة من النصف وضعها مع قطع الباذنجان وقرن الفلفل الأخضر في صينية الفرن.

- ثم ضع الصينية في الفرن مدّة عشر إلى خمس عشرة دقيقة حتى ينضج الباذنجان ويلين تماماً.

- ثم اترك الباذنجان جانباً ليبرد قليلاً، ثمّ استخرج لبّه بواسطة ملعقة وضعه في طبق كبير وتخلص من قشرته.

- ثم قشّر البصل وضعه مع لب الباذنجان والثوم والفلفل الأخضر وصلصة الطحينة وزيت الزيتون وعصير الليمون والملح في الخلاط الكهربائي.

- ثمّ اهرس المكوّنات معاً حتى تتشكل لديك صلصة بالقوام الذي ترغب به.

- فإن أردت متبلاً ناعماً اهرسه فترةً أطول أما إن أردت متبلاً بقوام خشن لا تهرسه كثيراً.

- اسكب المتبل في أطباق التقديم وزيّنه برشّة من البابريكا وزيت الزيتون، وقدّمه مع الخبز، وصحتين وعافية.

فوائد المتبل:

1- يحتوي المتبل على كميات جيدة من الألياف والفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك والمنغنيز وفيتامين "سي و ك" وتعد تلك العناصر ضروريّة لوظائف الجسم اليوميّة، كما تساعد الألياف الموجودة في الباذنجان في الحفاظ على نسبة السكر في الدم لأنّها تبطّئ من عمليّة الهضم و امتصاص السكر في الجسم.

نظرا لأن للباذنجان خصائص مضادة للأكسدة يكتسبها من مادّة "الأنثوسيانين" الموجودة به والتي توفّر له لونه المميّز، فيعد طبق المتبل مصدر هام لحماية الجّسم من العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، حيث تساعد مضادات الأكسدة في تقليل خطورة الاصابة بأمراض ونوبات القلب وتعزيز وظيفة الدّماغ.

2- يبدو أن التأثير المضاد للسرطان للأنثوكيانين يعمل على منع تشكل أوعية دموية جديدة في الورم، والحد من الالتهاب، وإعاقة الإنزيمات التي تساعد الخلايا السرطانية على الانتشار.

3- نظرًا لوجود الباذنجان في طبق المتبل، فيعد هذا الطبق مثاليا لإنقاص الوزن، لأنّه قليل السعرات الحرارية وغني بالألياف، حيث يحتوي كوب واحد من الباذنجان النيّئ أو نصف كوب من الباذنجان المشوي أو المطبوخ على ٣٥ سعر حراري فقط، أمّا الألياف الموجودة به تساعد على الشعور بالامتلاء والشبع مما يساهم في تناول عدد أقل من السعرات الحراريّة في اليوم.

4- يمكنك الحصول على فوائد إضافيّة متوفّرة من المكوّنات المضافة، مثل الطّحينة المصنوعة من حبوب السّمسم بعد تنظيفها وتحميصها على النّار، وقد أثبتت احدى الدّراسات أن تناول 40 غراماً من السمسم يوميّا له تأثير إيجابي على تقليل نسبة الدهون في الدم (الكولسترول و LDL و HDL).



5- يعمل الباذنجان الموجود في طبق المتبل كمضاد للفيروسات والبكتريا.

6- تشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الباذنجان قد تساعد في حماية الكبد من بعض السموم.

العناصر الغذائية للمتبل:

35 سعر حراري.

0.82 جرام من البروتين.

8.64 جرام من الكربوهيدرات ، منها 3.17 جرام من السكريات.

0.23 جرام من الدهون.

2.5 جرام من الألياف الغذائية.

188 مليجرام (مجم) من البوتاسيوم.

6 مليجرام من الكالسيوم.

1 مليجرام من الصوديوم

0.12 ملليغرام من الزنك.

1.3 مليجرام من فيتامين ج.

0.25 ملليجرام من الحديد.

11 مليجرام من المغنيسيوم.

15 مليجرام من الفوسفور.

14 ميكروجرام من الفولات.

85 ميكروجرام من فيتامين B6.

2.9 ميكروجرام من فيتامين ك.

يحتوي الباذنجان أيضًا على مركبات الفلافونويد، مثل الأنثوسيانين، وهي أصباغ قابلة للذوبان في الماء لها العديد من الفوائد الصحية، كما أنها تساعد على إعطاء الباذنجان اللون الأرجواني الغامق المعروف.

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