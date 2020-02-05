نصائح لجلوس صحي أثناء العمل

قدم الخبير مات بيرتلز، من إدارة الصحة والسلامة البريطانية، نصائح بشأن الجلوس بشكل صحيح على المقاعد خاصة في العمل.

وبحسب بيرتلز، فإن أغلي المقاعد غير مصممة ليجلس عليها الإنسان لفترات طويلة، وأكد على أهمية الحركة المنتظمة لأنها المفتاح في الجلوس بشكل سليم.

وأكد الخبير، وفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، أنه لا يجب الجلوس لفترات طويلة، ويجب الحصول على فترات راحة منتظمة، لا تقل عن 5 دقائق كل ساعة، ويفضل المشي والتحدث مع أشخاص ما بدلاً من مخاطبتهم برسائل إلكترونية.

وعن العمل في المنزل، قال مات بيرتلز إن كرسي المطبخ ليس مناسباً لاستخدامه خلال أداء العمل والأفضل استعمال كرسي بذراعين أو أريكة ولكن سيظل الجسد يحتاج للحركة فهي مفيدة للعضلات والهيكل العظمي.

وبشأن أفضل وضعية للجلوس على المقعد فإنه نصح أن بأن توفر للجسم الاسترخاء وتساعد على القيام والجلوس على الكرسي بشكل سلس.، لذلك لا تقلق بشأنه إلا إذا كنت تعاني من مشكلة في الكتف.

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