المشي في رمضان: فوائد ونصائح

يعدّ رمضان فرصة جيدة لاسترجاع الرشاقة وإنقاص الوزن الزائد حيث يُتيح للفرد إمكانية التحكّم في وجباته وضبطها بشكلٍ أفضل كما يوفّر وقتاً إضافياً لممارسة العادات الصحّية اليومية، مثل: أداء التمرينات الرياضية البسيطة؛ كالمشي، وتوجد عدّة شروط ونصائح لممارسة هذه الرياضة بالشكل السليم الصحي دون أية أضرار.

فوائد المشي قبل الإفطار في رمضان:

1- يعوّض ما فقده الجسم من سوائل وأملاح معدنية، ويجنّبه التعرّض للمشكلات الصحّية.

2- يعزّز حرق الدهون؛ مما يؤدي إلى نقصان الوزن بشكلٍ ملحوظ؛ ويعود ذلك إلى افتقار الجسم للسكر المحرّك للطاقة خلال الصيام، والمشي يتطلّب طاقة خاصّة لممارسته، وبالتالي ستؤخذ من الدهون المخزّنة في الجسم.

3- يتخلّص من السموم المحتبسة داخل الجسم.

4- يُفيد مرضى السكر؛ حيث إنّ المشي على معدة فارغة يشجّع الجسم على امتصاص الجلوكوز؛ مما يؤدي إلى السيطرة على الإنسولين بشكلٍ جيّد.

5- يزيد الشعور بالهدوء والسكينة، ويخلص الجسم من الطاقة السلبية.

6- يشجّع على الالتزام بالعادات الصحّية اليومية.

أما أهم النصائح حول المشي في رمضان:

1- تجنّب المشي بعد الإفطار مباشرة؛ لأنّ الدورة الدموية تتجّه عندها نحو الجهاز الهضميّ.

2- ضرورة تناول وجبة الإفطار باعتدال؛ تجنباً لزيادة الوزن، وللاستفادة قدر الإمكان من المشي.

3- الاعتدال في المشي، وبالإمكان استبداله بركوب الدرّاجات لمدّة لا تزيد عن ساعة خلال خمسة أيام في الأسبوع.

4- ممارسة الرياضة في أماكن نظيفة، ودرجة الحرارة والرطوبة فيها معتدلة.

5- ممارسة رياضة المشي قبل الإفطار لمدّة ثلاثين إلى ستّين دقيقة.

6- منع الذين يعملون لساعات طويلة خلال النهار دون انقطاع أو لا يتمتّعون بقدرٍ كافٍ من اللياقة البدنية والقدرة على تحمّل العطش من المشي، وبإمكان هذه الفئات ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعات.

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