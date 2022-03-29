المصممة السعودية أروى العماري بإطلالة فخمة في EMI GALA 2022

فازت المصممة المستشارة في تطوير قطاع الأزياء "أروى العماري" بجائزة EMI GALA لعام 2022 في دورته الثانية في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وقد خطفت أروى العماري الأنظار بإطلالتها التي اعتدنا عليها بالفخامة حيث ارتدت فستان باللون الأسود طويل من قماش الدانتيل وزينت الفستان جاكيت راقي تزين بنقوشات مستوحاة من التراث الأصيل باللون الذهبي.

وعلقت أروى العماري على موقع التواصل الاجتماعي: ‎سعدت بالفوز بجائزة الايمي قالا 2022 وعكس مشهد الثقافة و الأزياء لبلدي المملكة العربية السعودية، ‎شكر خاص للقائمين على هذا المحفل و اللذي يركز على قطاع الأزياء والعاملين فيه و على رأسهم الدكتور ميشيل ضاهر .

‎بغض النظر عن ان الأزياء لغة يفهمها الجميع و طريقة للتعبير عن الذات، ولكن و الأهم هو كونها أحد أهم أعمدة #الثقافة ومن أهم عناصر القوى الناعمة للدول #القوى_الناعمة ،ناهيك عن دورها الإقتصادي و الإجتماعي.

‎أهدي هذه الجائزة لوطني ..المملكة العربية السعودية واللذي كان له تركيز كبير على القطاع الثقافي و يمر بمرحة ازدهار كبير .

‎شكر خاص لسيف سعود سالم ولدوره في التنسيق لهذا ..حماسته كسعودي لاظهار مواهب بلده دائما مليئة بالطاقة.

مهرجان EMI GALA 2022

مهرجان EMI Gala أقيم في دبي هو مهرجان لتكريم أبرز مصممي الأزياء والمشاهير المهتمين بالموضة وأقيمت دورته الثانية يوم الخميس 24 آذار 2022، وقد صمم مهرجان المسرح على شكل نجمة ليتلاءم مع شعار المهرجان "كن نجم السهرة".

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