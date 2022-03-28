ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة وخاطفة في حفل توزيع جوائز أوسكار 2022

أطلت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة وخاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز أوسكار 2022بدورته الـ 94 والذي أقيم على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وطال غيابه ما يقارب العامين بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث شاركت جمهورها بصور حول إطلالتها على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستقرام" حول إطلالتها في الحفل.

ريا أبي راشد في حفل توزيع جوائز أوسكار 2022

ارتدت ريا أبي راشد فستان سترابلس طويل باللون الأسود من قماش الستان من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد، وزينت الإطلالة بالمجوهرات الفخمة ممزوجة باللون النيلي، أما تسريحة شعرها اعتمدت تسريحة ذيل الحصان، أما المكياج وضعت لون أحمر الشفاه الأحمر القاتم مع مناكير أحمر.

حفل توزيع جوائز أوسكار 2022

حفل توزيع جوائز أوسكار 2022 هو واحداً من أكثر أحداث السجادة الحمراء أهمية والتي يطول انتظارها طوال العام، وهو حدث فني ينتظره الجميع ليس فقط المهتمون بالسينما ولكن أيضاً الموضة والأزياء خاصة أن إطلالات النجمات تخطف أنظار الجميع.

أبرز إطلالات المشاهير في حفل توزيع جوائز أوسكار 2022