البوابة - شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم صور معبرة من احتفال جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي وارفقت الصورة برسالة شكر إلى كل المعلمين والمعلمات قالت فيها: "أعطى بحب وشغف وإخلاص، شكراً لجميع من يجدّون ويجتهدون. من احتفال جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي اليوم".

الملكة رانيا العبدالله بإطلالة باللون الأزرق في حفل جائزة التميز التربوي

إطلالة الملكة رانيا

وتميزت إطلالة الملكة رانيا العبدالله بالهدوء والرقي حيث اختارت فستاناً باللون الأزرق من توقيع المصمم العالمي براندون ماكسويل وهو نفس الفستان الذي ارتدته في السابق. ونسقت مع الإطلالة حزاماً تراثياً ملوناً بدرجات الأزرق وحذاء باللون الأزرق من العلامة التجارية جيانفيتو روسي وحقيبة يد باللون الأزرق أيضاً . كما ارتدت عقداً من العلامة التجارية NIKOS KOULIS على شكل عين زرقاء.

الملكة رانيا العبدالله بإطلالة باللون الأزرق في حفل جائزة التميز التربوي

نبذة عن جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي



أُطلقت جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي بمبادرة ملكيّة سامية من صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة يوم المعلّم في الخامس من تشرين الأول عام 2005.

وجاءت هذه المبادرة انطلاقًا من أهميّة التربية والتعليم في بناء مجتمع منتج ومفكر؛ لترسّخ دور التربويين في مختلف مواقعهم في تنشئة جيلٍ مفكّر ومبدع وقيادة المجتمع نحو التميّز.

“الإنسان المتميز هو من يجعل الأشياء أفضل مما وجدها عليه، وهو من يترك الأشياء أجمل مما كانت عليه.”

هكذا وصفت جلالة الملكة رانيا العبدالله التربويين المتميزين في وطننا. إنهم التربويون الذين يجدون حلولاً للمشاكل اليومية التي يواجهونها في الميدان التربوي، فبعطائهم الملهم وقدراتهم الإبداعية وإصرارهم على توفير بيئة تعلمية أفضل لأبنائنا وبناتنا، كانوا منارة نهتدي بنورها في بناء قدرات الأجيال وتزويدهم بأدوات العلم والمعرفة. ونظرًا لتميزهم ومبادراتهم في إيجاد حلول خلاقة تلبي حجم المسؤولية التي أخذوها على عاتقهم، ارتأت جلالة الملكة أن تكريمهم واجب علينا، وتمكينهم ضروري لنهضة مجتمعنا، فأتت المبادرة الملكية السامية لتأسيس جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي في عام 2005 لتكون جمعية مستقلة تهدف إلى نشر ثقافة التميّز وغرسها في كافة أرجاء الأردن من خلال تسليط الضوء على أولئك التربويين وإنجازاتهم في تحسين البيئة التربوية لطلابنا.

وفي رحلتها لتحقيق الإرادة الملكية السامية، تتعاون جمعية الجائزة مع الكثير من المؤسسات والجهات ذات الخبرات الاستشارية والفنية من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المؤسسات الإعلامية والجامعات الأردنية لتعمل على وصول ثقافة التميّز إلى كل بيت من بيوت الأردن.

المصدر: جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي / موقع الملكة رانيا الرسمي / ديبورا

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