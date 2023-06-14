الملكة رانيا بإطلالة "باربي" في حفل تخريج الأكاديمية الدولية

البوابة - الملكة رانيا العبدلله تخطف الأنظار من جديد بإطلالة جذابة وملهمة باللون الوردي الفاتح في حفل تخريج طلاب الأكاديمية الدولية في العاصمة الأردنية عمان.

ووصفت متابعون لصفحة الملكة رانيا الإطلالة في الحفل بإطلالة "باربي"، فالملكة رانيا المعروفة بأسلوب الأناقة البسيطة نادراً ما تخطأ في اختيار التصميم واللون المناسبان لها، ويوم أمس اختارت تصميماً رائعاً من دولتشي أند غابانا وهو عبارة عن فستان ميدي دانتيل باللون الوردي أو الزهر - من الموسم الماضي. ونسقت معه حقيبة "سيسيلي" من نفس العلامة التجارية الإيطالية دولتشي أند غابانا باللون الرمادي، وهي حقيبة استخدمتها في السابق. أما الحذاء فجاء بمقدمة مدببة باللون الذهبي الوردي وهو من العلامة التجارية الفرنسية ديور، التي حرصت الملكة رانيا على اختيار معظم اطلالاتها الرسمية منها هذا العام.



ونشرت الملكة رانيا على صفحتها الخاصة على تطبيق إنستغرام صورة من الحفل وعبارة هنئت بها الخريجين جاء فيها: "مبارك لجميع الخريجين في المملكة، من تخريج الأكاديمية الدولية - عمان اليوم". وتحرص الملكة رانيا على حضور حفلات تخريج الأكاديمية الدولية ، كما أنا العائلة المالكة الأردنية حضرت حفل تخرج الأميرة سلمى يوم 22 مايو 2018 من الأكاديمية الدولية - عمان .





الأكاديمية الدولية، عمان

مدرسة ريادة نموذجية غير ربحية تأسست عام 2004. وتعتبر فصلا حيويا جديدا في الإصلاحات التعليمية في الأردن. تتمحور الأكاديمية حول فلسفة رئيسية بسيطة: تخريج طلبة شغوفين، مواطنين عالميين، مفكرين مبدعين، مجازفين، قادة واثقين بأنفسهم، شباب و شابات يستطيعون منافسة أقرانهم في جميع أرجاء العالم و أن يتفوقوا في سوق العمل الحالي.

يدرس طلبة الأكاديمية منهاجا عالميا، من قبل نخبة من أفضل المعلمين الأردنيين و الأجانب. رئيسة الأكاديمية د. هنا كنعان، ذات الشهرة العالمية، و مديرها د. يونس سولا، يعملان مع طاقمهما للتأكيد على أن تتطور رؤية الأكاديمية و تبقى في الريادة و تجاوز متطلبات القرن الحادي و العشرين.



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