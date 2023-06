البوابة - بمناسبة الذكرى الثلاثين لحفل زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله الذي أقيم يوم 10 يونيو 1993، شاركت الملكة رانيا عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام يوم أمس بمشاركة فيديو قصير على أنغام أغنية كوكب الشرق "أم كلثوم" الشهيرة "إزّاي أوصف لك - ألف ليلة وليلة" يضم صوراً ولقطات خاصة لمراحل مختلفة يحكي في لحظات عن رحلة الحب والاحترام والعطاء والوفاء التي عاشها جلالتهما خلال فترة 30 عاماً من الزواج.

إطلالة الملكة رانيا العبدالله في ذكرى زواجها الـ30

وأطلت الملكة رانيا وهي ترتدي فستان "نيللي" من الماركة العالمية emporiosirenuse بتطريز صحراوي وبلون عاجي مميز من مجموعة الملابس الجاهزة.

وارفقت الفيديو بعبارة: "كل يوم يمر يُقربنا أكثر، وكل سنة تمضي تؤكد لي كم أنا محظوظة لقضاء حياتي معك. عيد زواج سعيد ملكي." وباللغة الإنجليزية. (Each passing day brings us closer, and each passing year shows me just how incredibly blessed I am to spend my life with you. Happy 30th anniversary, my King) .

يذكر أن الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا كانا قد تقابلا لأول مرة عندما كان الأمير عبد الله، وهو أكبر أنجال الملك حسين في حفل عشاء في يناير/ كانون الثاني 1993، وكانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 23 عامًا بينما كان عبد الله 31 عامًا. وبعد مرور شهرين أعلنا خطبتهما، وتم الزواج بعد ستة أشهر في 10 يونيو/حزيران 1993.

ولا زالت المملكة الأردنية الهاشمية تعيش أجواء الفرح منذ أشهر تقريباً بعد سلسلة من الاحتفالات بدأت بحفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، ثم حفل تخريج الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني من الجامعة، تلاها حفل عيد الاستقلال وتخريج الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، ثم اكتملت الاحتفالات بحفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة الحسين، الذي وصف بالعرس الملكي لهذا العام، والذي حضره مجموعة كبيرة من الملوك والملكات والأمراء والأميرات ورؤساء الدول وكبار الشخصيات على مستوى العالم.

