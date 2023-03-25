البوابة - هل تبحثين عن إطلالات رمضانية مميزة؟ يعتبر القفطان أحد أهم قطع الثياب المطلوبة جداً في رمضان، خاصة تلك المزينة والمزخرفة على الأكمام والياقة، وخفيفة الوزن والفضفاضة. في بعض الثقافات، يعد القفطان رمزاً للملكية الفاخرة.

نقدم لكم اليوم ثلاثة تصاميم مميزة للمصممة الأمريكية من أصول لبنانية ريم عكرا، والتي تشتهر بخط فساتين زفاف يحمل اسمها ومجموعتها من الملابس الجاهزة.

3 إطلالات رمضانية من المصممة اللبنانية ريم عكرا

1. قفطان مزين بالكريستال من قماش الكريب

صُممت إبداعات ريم عكرا لتمكين المرأة ، وهذا القفطان يفي بهذا الوعد. تم تصميم هذه القطعة من قماش الكريب المميز، ويمتاز بالطول والأناقة مع سحاب خلفي مخفي يضيف إلى القفطان لمسة فخامة، بينما تضفي الزخارف الكريستالية على الأكمام والياقة لمسة إضافية من التألق.

حذاء أكوازوراسبرينغ 75 من مادة PVC

تتصادم كل التفاصيل العصرية والأنثوية في حذاء Galactic Flower من Aquazurra لخلق واحد من أهم أزواج الأحذية هذا الموسم التي تلفت الأنظار. مصنوعة من مزيج من مادة PVC الشفافة والجلد اللامع، والأزهار المزخرفة.

2. جمبسوت منمق واسع الساق من الكريب

جمبسوت ريم عكرا يجسد الأناقة البسيطة بتصميمه المتواضع. البدلة مصنوعة من قماش البوليستر المقاوم للتجاعيد مع تفاصيل من حجارة الكريستال على الأكمام. وسحاب مخفي يضيف إلى المظهر اناقة وسلاسة.

صندل جيمي تشو أنيس 75

انطلقي مع الموسم الجديد من صنادل Anise 75 الأنثوية المميزة من جيمي تشو، مع تصاميم جلدية متشابكة وكعب رقيق مطلي باللمعان الخشن ، مما يضفي مظهرًا أنثويًا على هذا الصندل المفتوح من الأمام.

3. قفطان مطرز على شكل حرف A

حرفية ريم عكرا الرائعة جعلت هذا القفطان اختيارًا لا تشوبه شائبة للمناسبات المهمة. يمتاز بقماش ميكادو بيكيه الناصع ، الصورة الظلية المتألقة عالميًا على شكل حرف A مرفوعة برقبة على شكل V وأكمام مزينة بقطع الكريستال.

حذاء مالون سوليسبرينغ ديمي 70 من الجلد المعدني

تقدم أحذية ديمي من Malone Souliers جمالية أنيقة خالدة ستختتم بشكل جميل أي إطلالة مسائية. صُنعت هذه الأحذية بخبرة في إيطاليا من جلد نابا المعدني المرن ، وهي توجه جديد للأحذية الأنيقة والمزينة بزخارف رفيعة من المرايا لإضفاء لمسة من الحداثة. يمتزج شكلها الأنثوي بسلاسة مع كل شيء من الجينز إلى القفطان المغربي الأنيق.

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