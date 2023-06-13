الملكة رانيا العبدالله ترتدي فستان باللون الأزرق من إيلي صعب للمرة الثانية على التوالي

خلال الحفل الخيري الذي يقام كل عام من أجل دعم مؤسسة الحسين للسرطان أطلت الملكة رانيا العبدالله بفستان باللون الأقرب إلى قلبها والمحبب كثيرا،

الأزرق الباستيل بإطلالة ملكية فاخرة ولون يبعث على الأمل والجمال. أما عن الحفل الخيري السنوي الذي يقام من أجل دعم مؤسسة الحسين للسرطان.

تحرص جلالة الملكة على الحضور كل عام من أجل رصد ودعم احتياجات هذه المؤسسة دعما منها وحبا لتقديم الخير لهذا الصرح الطبي المهم.

تعيد جلالة الملكة رانيا ارتداء الفستان من نفس المجموعة التي اختارتها لحفل الإستقبال

على ما يبدو فإن جلالة الملكة قد وقعت في غرام هذه المجموعة بفساتينها المميزة وألوانها الراقية، فقد سبق وأن اختارت جلالة الملكة ارتداء فستان من نفس المجموعة التي قدمها المصمم اللبناني إيلي صعب خلال أسبوع الموضة الراقية في باريس، حيث اختارت اللوك رقم ستة وخمسون 65 من نفس المجموعة التي سبق وارتدت منها الفستان البيج والذهبي (الإطلالة رقم 3) خلال حفل استقبال المدعووين في حفل زفاف سمو الأمير ولي العهد الحسين بن عبدالله على سمو الأميرة رجوة الحسين.

وبدت جلالة الملكة غاية في الرقي والجمال بالفستان الذي أجرت عليه تعديلا من الجهة العلوية للفستان لمزيد من الحشكة والرقي بدرابيه أزرق من نفس خامة الفستان، الذي استخدم فيه التطاريز اليدوية (أوت كوتور) لتأثير جمالي ملكي خاص.

الطلة الجمالية لجلالة الملكة والتنسيق الذي اعتمدته

كعادتها، أطلت جلالة الملكة رانيا العبدالله بإطلالة بهية وراقية بمكياج صيفي رائع وناعم تماشى مع طبيعة هذا الفصل ومكانة الحفل الخيري، وكان لائقا جدا مع ألوان الفستان الناعمة. فناسب ظلال الأعين الترابية الفاتحة المخلوطة مع البرونزي الذي عادة ما ترتديه جلالتها مع بقية تفاصيل الماكياج بألوان الحمرة الوردي الأقرب إلى النيود الفاتح والخدود الموردة بظلال وردية ناعمة جدا. إضافة إلى تسريحة الشعر الهادئة التي اعتمدتها بغرة جانبية غاية في الأنوثة وشعر منسدل مع "ويفي هير" يبدأمن مستوى الرقبة إلى نهاية الشعر حيث لائمت هذه الإطلالة جلالتها وبدت في غاية الأناقة.