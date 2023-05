البوابة - حضر جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والسيد جميل ترميوتس والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني وعدد من أفراد العائلة الهاشمية يوم أمس 24 أيار 2023 حفل تخريج الأمير هاشم بن عبدالله الثاني من مدرسة كينغز أكاديمي، الذي أقيم في المدرسة في منطقة مادبا، الأردن.

الملكة رانيا بإطلالة وردية في حفل تخريج أخر العنقود

وبهذه المناسبة ارتدت الملكة رانيا في حفل تخريج أصغر ابناءها وأخر العنقود الأمير هاشم بن عبدالله الثاني بلوزة ساتان جاكار مزينة بنقشة الزهور وتنورة متوسطة الطول من الساتان جاكار بطبعة زهور مماثلة من العلامة التجارية (johannaortizofficial). ونسقت الملكة الإطلالة بحقيبة من العلامة التجارية الفرنسية ايف سان لوران "ساك دي جور نانو" باللون العنابي. وحذاء ديور بلون ذهبي وردي وأحمر بمقدمة مدببة.

من جهتها، بدت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، رقيقة وجذابة في فستان ماكسي "كريستين" من ريكسو باللون الاصفر الربيعي. وكان برفقتها زوجها السيد جميل تريميوتس الذي ارتدى بدلة باللون الكحلي بدون ربطة عنق.





أما الأميرة سلمى فارتدت فستان جاكيت رقيق باللون الوردي من العلامة التجارية جاكيموس.

وهنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شقيقه الأمير هاشم بن عبدالله، بمناسبة تخرجه. وكتب سموه في تغريدة على تويتر: "هاشم العزيز.. فرحتي فيك بحجم الدنيا". وأضاف "مبارك التخرج وإن شاء الله تتابع طموحك في حياة جامعية مليئة بالنجاح تخدم بها أهلك ووطنك".

وفي لفتة طريفة وكأي أم لأربعة أطفال، نشرت الملكة رانيا تعليقاً على المناسبات الكثيرة التي تتالت هذه الفترة: "مش ملحقة على الأولاد هالسنة! الله يحماكم وألف مبارك لحياتي هاشم والله يوفقك، طول عمرك حنون وهني" ارفقتها بالنص الإنجليزي: (Guys, can we slow down a bit? This mum needs to catch her breath! Another proud family moment at Hashem's high school graduation today).

يذكر أن المناسبات السعيدة رافقت العائلة الأردنية الهاشمية المالكة منذ شهر آذار الماضي عند اقامت الملكة رانيا حفل حناء الأميرة إيمان، تلاه حفل عقد القران والزفاف الميمون، ثم تخرج الأميرة سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية، تبعه حفل حناء الأمير الحسين والأنسة رجوة، وحفل تخريج الأمير هاشم، ولاحقاً حفل عقد قران وزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله. وبهذه المناسبة المباركة نحن في البوابة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله حفظهما الله ونتمنى لهم دوام الفرح والسرور في بيتهم العامر، بيت العائلة الأردنية الكبير.

