الملكة رانيا تتألق بملابس الحداد في لندن لحضور جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله وزوجها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يوم أمس الأحد الموافق 19 ستمبر 2022 مراسم الاستقبال التي أقامها جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، في قصر باكنغهام لقادة وزعماء العالم المشاركين في مراسم جنازة جلالة الملكة إليزابيث الثانية التي ستقام اليوم الاثنين.

إطلالة الملكة رانيا في لندن لحضور جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

ارتدت الملكة رانيا طقم باللون الأسود، حيث جاء جاكيت بليزر من قماش الساتان من RASARIO وتميز بموديل ملوكي والقبة جاءت لياقة مرتدة جانباً، ونسقته مع بنطلون قماش باللون الأسود، فبدت غاية في الأناقة والبساطة كعادتها.

وأكملت أناقتها بارتداء حذاء جلد فاخر باللون الأسود لامع وجاء بموديل كلاسيكي من ماركة جينيفر تشاماندي Jennifer Chamandi، اما من الناحية الجمالية تركت شعرها ناعماً منسدلاً على كتفيها، ووضعت مكياج خفيف وبسيط أبرز ملامح وجهها الناعم.

من هي الملكة رانيا؟

الملكة رانيا العبدلله زوجة الملك عبدلله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ولدت في 31 أغسطس 1970 بدولة الكويت، والدها المرحوم فيصل صدقي الياسين من أصل فلسطيني.

الملكة رانيا هي ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، وتعتبر من أكثر السيدات الأوليات في الوطن العربي بالاهتمام بحقوق الطفل والمرأة.

أبناء الملكة رانيا العبدالله

رُزقت الملكة رانيا بـ ولي العهد الأمير الحسين بن عبداالله في 28 يونيو 1994، وسمي بـ الحسين تكريماً لجدّه المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال مؤسس الأردن.

وتخرج سمو ولي العهد الحاصل على رتبة ملازم أول في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عام 2017 من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة المتحدة، وعُيّن سموه وليا للعهد بمرسوم ملكي في 2 يوليو 2009.

وفي شهر أغسطس الماضي، احتفلت العائلة الملكية الأردنية بـ خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.

وتخرجت الأميرة إيمان في 4 يونيو 2014 من أكاديمية عمان الدولية "IAA"، وأنهت دراستها من جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، وهي نفس جامعة شقيقها ولي العهد الأمير حسين.

شاركت الأميرة إيمان في بطولة الشرق الأوسط للخيول في الإسطبلات الملكية في عمان عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، وفازت بالجائزة الثانية على حصانها صقر، وهي مهرة عربية.

وفي شهر تموز الماضي شهدت العائلة الملكية الأردنية،خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.

وُلدت الأميرة سلمى بنت عبد الله في 26 سبتمبر 2000 في الأردن، وتخرجت الأميرة سلمى من الأكاديمية العسكرية الملكية في 22 مايو 2018، وتخرجت الأميرة سلمى من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، بالإضافة إلا انها تخرجت من دورة التكليف القصيرة مع حضور عائلتها بالكامل تقريباَ في الحفل الذي أقيم في المملكة المتحدة، وفي 30 يناير 2005 ولد الابن الرابع للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله وهو الأمير هاشم بن العبدالله.

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