لعلاج فقر الدم عليكم بالموز والعسل
الموز والعسل يخلصان الدم من السموم المتراكمة. (shutterstock.com)
قامت الأبحاث العلمية بالتأكيد على فوائد الموز والعسل لعلاج فقر الدم حيث أن الموز والعسل يحتويان على كل ما يمكن أن يقوي الدم ويساعد في علاج فقر الدم.
تعرف على فوائد الموز والعسل في علاج فقر الدم:
- يحفز كل من العسل والموز إنتاج الهيموجلوبين المهم لتقوية الدم.
- يحتوي العسل والموز على معادن مهمة للدم مثل المنجنيز و النحاس والحديد والفسفور.
-يساعد الموز والعسل على تنشيط الدورة الدموية وتعزز صحة الدم.
-تناول الموز و العسل يقي لجسم من مضاعفات فقر الدم.
- يحتوي كل من الموز والعسل على فيتامينات مهمة لصحة الدم مثل فيتامين ب وفيتامين ج.
-الموز والعسل يخلصان الدم من السموم المتراكمة.
أعراض فقر الدم:
- الخفقان في القلب
- ضيق في التنفس
- تكرار نوبات الدوار
- الضعف العام
- الخمول والإرهاق
- الصداع المتكرر
- تقرحات في اللثة والحلق
- تكسر الأظافر
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