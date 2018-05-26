انسى الماء! جربي المياه المعدنية بدلاً من ذلك

تعتبر المياه المعدنية أسلم شكل من أشكال المياه. وكما يوحي اسمها ، فهي محملة بالمعادن. وفقا للخبراء ، تحتوي المياه المعدنية على ما يصل إلى أربعة أضعاف كمية الكالسيوم والمغنيسيوم مقارنة بالمياه العادية أو مياه الصنبور.

هل يمكن أن تؤثر المعادن الموجودة في المياه المعدنية على صحتك؟

هل يمكن للمعادن الموجودة في المياه المعدنية التأثير على صحتك؟ وفقا للخبراء ، الكالسيوم والمغنيسيوم مهم لعظامنا والمغنيسيوم أيضا يساعد على تنظيم ضغط الدم. حتى المياه العادية أو مياه الصنبور تحتوي على كميات متواضعة من المعادن ، كما أنها تلعب دوراً هاماً في رفاهيتنا. تجدر الإشارة هنا إلى أن الناس الذين يعيشون في المناطق التي توجد فيها معادن منخفضة في المياه ، غالبا ما يعانون من أمراض القلب. وإذا كنت تعيش في مناطق تعاني من الماء العسر، فقد تعاني أيضًا من مشاكل صحية مماثلة.

لذا، لماذا يجب عليك شرب المياه المعدنية؟

لذا، هل يجب عليك شرب الماء المعدني؟ إذا كنت تعيش في مناطق بها مياه منخفضة أو صلبة جدًا ، يمكنك اختيار المياه المعدنية. وسوف تساعدك على درء العديد من الأمراض لأنها تحتوي على كمية مفيدة من المعادن.

هل يمكن للمياه المعدنية تضر بك؟

أولاً ، يجب أن تعرف أن الكربنة في المياه المعدنية تجعلها حمضية قليلاً. لكنها لا تضر بمينا الأسنان. هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن الكربون في المياه المعدنية لا يؤثر على صحتك. في الواقع ، المعادن الموجودة في المياه المعدنية جيدة للأسنان والعظام.

هل يمكنك شرب المياه المعدنية إذا كان لديك حصى في الكلى ؟

هل يمكنك شرب الماء المعدني إذا كان لديك أحجار في الكلى؟ يوصي الأطباء بزيادة تناول السوائل لأولئك الذين يعانون من حصوات الكلى والحصول على المغنيسيوم والكالسيوم. وبما أنها موجودة في المياه المعدنية، فإنه تساعد في الحد من تشكيل حصوات الكلى.

من يجب تجنبها؟

بعض العلامات التجارية من المياه المعدنية عالية في الصوديوم. ينبغي تجنبها من قبل أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.