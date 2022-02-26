الميكرويف والصحة..كل ما تحتاج لمعرفته

يعد الطهي بفرن الميكرويف مريحًا للغاية، لأنه بسيط وسريع للغاية، ومع ذلك، يعتقد الكثير من الناس أن الموجات الدقيقة تنتج إشعاعات ضارة وتضر بالعناصر الغذائية الصحية.

لذلك، قد تتساءل عما إذا كان من الآمن استخدام هذه الأجهزة، لذلك تشرح هذه المقالة ما إذا كانت أفران الميكرويف تؤثر على جودة طعامك وصحتك.

ما هي أفران الميكرويف ؟

أفران الميكرويف هي أجهزة مطبخ تحول الكهرباء إلى موجات كهرومغناطيسية تسمى موجات الميكرويف، ويمكن لهذه الموجات تحفيز الجزيئات في الطعام، مما يجعلها تهتز وتدور وتتصادم مع بعضها البعض مما يحول الطاقة إلى حرارة، كما تؤثر موجات الميكروويف بشكل أساسي على جزيئات الماء ولكن يمكنها أيضًا تسخين الدهون والسكريات بدرجة أقل من الماء.

هل يمكن أن يؤذيك الإشعاع ؟

تنتج أفران الميكرويف إشعاعات كهرومغناطيسية، وقد تجد هذا مقلقًا بسبب الدلالات السلبية للإشعاع، ومع ذلك، هذا ليس نوع الإشعاع المرتبط بالقنابل الذرية والكوارث النووية، وفي الواقع تنتج أفران الميكرويف إشعاعًا غير مؤين، وهو مثل الإشعاع من هاتفك الخلوي وإن كان أقوى بكثير.

من ناحية أخرى، تحتوي أفران الميكرويف على دروع معدنية وشاشات معدنية فوق النافذة تمنع الإشعاع من مغادرة الفرن، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك أي خطر من الضرر، ولكن فقط لتكون على الجانب الآمن، لا تضغط على وجهك على النافذة وابتعد على الأقل (30 سم) عن الفرن.

التأثيرات على محتوى المغذيات

كل شكل من أشكال الطهي يقلل من القيمة الغذائية للطعام، والعوامل الرئيسية المساهمة هي درجة الحرارة ووقت الطهي والطريقة، فمثلًا أثناء الغليان، قد تتسرب العناصر الغذائية القابلة للذوبان في الماء من الطعام.

وبقدر ما تذهب الموجات الدقيقة، تكون أوقات الطهي قصيرة بشكل عام، ودرجة الحرارة منخفضة، بالإضافة إلى ذلك، عادة لا يتم غلي الطعام، لهذا السبب، تتوقع أن تحتفظ أفران الميكرويف بالعناصر الغذائية أكثر من طرق مثل القلي والغليان.

يقلل من تكوين المركبات الضارة

قد يقلل الميكرويف من تكوين المركبات الضارة في بعض الأطعمة، وتتمثل إحدى ميزات توفير الميكرويف في أن الطعام لا يسخن تقريبًا كما هو الحال مع طرق الطهي الأخرى، مثل القلي، وعادة، لا تتجاوز درجة الحرارة.

سخني طعامك بشكل صحيح

موجات الميكرويف لها بعض السلبيات، على سبيل المثال، قد لا تكون فعالة مثل طرق الطهي الأخرى في قتل البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى التي قد تؤدي إلى التسمم الغذائي، ذلك لأن الحرارة تميل إلى أن تكون أقل ووقت الطهي أقصر بكثير، في بعض الأحيان، يسخن الطعام بشكل غير متساوٍ.

ويمكن أن يؤدي استخدام الميكرويف مع قرص دوار إلى نشر الحرارة بشكل متساوٍ، ويمكن أن يساعد التأكد من تسخين طعامك بشكل كافٍ في ضمان قتل جميع الكائنات الحية الدقيقة، ومن المهم أيضًا توخي الحذر عند تسخين السوائل.

نقطة مهمة أخرى، لا تسخن أبدًا حليب الأطفال أو أي طعام أو مشروب مخصص للأطفال الصغار في الميكرويف بسبب خطر الإصابة بحروق الجلد، ولتقليل مخاطر الحروق بشكل عام، اخلط ما قمت بتقطيعه في الميكرويف أو اتركه يبرد لفترة.

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