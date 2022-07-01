النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين..هل هو مناسب لي ؟

النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين قد يبدو خيارًا جيدًا لفقدان الوزن وتحسين صحتك، ويعتقد ما يقرب من 65٪ من البالغين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أن الأطعمة الخالية من الغلوتين أكثر صحة، وأفاد 27٪ أنهم اختاروا منتجات خالية من الغلوتين للمساعدة في إنقاص الوزن، وفقًا لإحدى الدراسات.

وبالمثل، نظرت دراسة أجريت على 329 شخصًا في سبب اختيار المشاركين الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، ووجدت أن 69٪ فعلوا ذلك لتحسين صحتهم أو سلامتهم الشخصية، ومع ذلك، هل الجمع بين أنماط الأكل الخالية من الغلوتين والنباتي صحي أم آمن أم مفيد ؟

في الواقع، هذا يعتمد على احتياجاتك، حيث أن النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين مقيد للغاية، لذلك عليك التخطيط بعناية للتأكد من حصولك على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها، أيضًا، قد لا يكون التخلص من الغلوتين مفيدًا لك إذا لم تكن مصابًا بمرض الاضطرابات الهضمية أو أي اضطراب آخر مرتبط بالغلوتين.

ما هو النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين ؟

يجمع النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين بين أنماط الأكل النباتية والخالية من الغلوتين، وكما هو الحال في النظام الغذائي الخالي من الغلوتين، فإنه يستثني أي أطعمة تحتوي على الغلوتين، وهو نوع من البروتين الموجود في القمح والشعير.

وهذا يعني أنه لا يُسمح لك بتناول أي أطعمة مصنوعة من القمح مثل الخبز والمعكرونة والمخبوزات الأخرى، جنبًا إلى جنب مع العديد من أنواع الصلصات والحساء والتورتيلا والبسكويت والحبوب.

وبالمثل، كما هو الحال في النظام الغذائي النباتي، فإنه يقضي على جميع المنتجات الحيوانية، بما في ذلك اللحوم والأسماك والدواجن. يجب عليك أيضًا تجنب الأطعمة الأخرى المشتقة من الحيوانات، مثل البيض والعسل ومنتجات الألبان والجيلاتين.

بدلاً من ذلك، يجب أن يركز النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين على الفواكه والخضروات والبروتينات النباتية والحبوب الكاملة الخالية من الغلوتين بشكل طبيعي، مثل الكينوا، الأرز البني، والحنطة السوداء.

الأطعمة لتناولها وتجنبها في النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين

هناك إرشادات صارمة للأطعمة التي يجب عليك تناولها وتجنبها أثناء اتباع النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين، فعلى سبيل المثال، الأطعمة التي يجيب تناولها في النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين هي عبارة عن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والبقوليات والبروتينات النباتية.

ويُسمح أيضًا بالحبوب الخالية من الغلوتين، مثل الكينوا والشوفان والأرز البني، وفيما يلي بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها على نظام غذائي نباتي خالٍ من الغلوتين:

الفواكه: التفاح والبرتقال والكمثرى والخوخ والتوت والموز والبطيخ

الخضار: البطاطس والبصل والبروكلي والسبانخ واللفت والقرنبيط

البقوليات: الحمص والعدس والفاصوليا السوداء

البروتينات النباتية: تمبيه، توفو، خميرة غذائية، إدامامي

المكسرات: اللوز والجوز والكاجو والفستق

زبدة المكسرات: زبدة الفول السوداني، زبدة اللوز، زبدة دوار الشمس، زبدة الكاجو

البذور: بذور الشيا، بذور الكتان، بذور دوار الشمس

الحبوب الكاملة الخالية من الغلوتين: الكينوا والشوفان والأرز البني والحنطة السوداء

الدهون الصحية: زيت الزيتون، الأفوكادو، زيت جوز الهند، زيت السمسم

الأعشاب والتوابل: الفلفل الأسود، الأوريجانو، الكركم، الزعتر، إكليل الجبل، مسحوق الفلفل الحار

المشروبات: الماء والقهوة والشاي وماء جوز الهند

الأطعمة التي يجب تجنبها

يجب عليك تجنب المنتجات الحيوانية والأطعمة التي تحتوي على الغلوتين في النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين، وفيما يلي بعض الأطعمة المحددة التي يجب تجنبها:

اللحم: لحم البقر، الغزلان، لحم الضأن، لحم العجل

المأكولات البحرية: سمك السلمون، التونة، سمك السلمون المرقط، الجمبري

الدواجن: دجاج، ديك رومي، إوز، بط

البيض: بيض كامل، صفار بيض، بياض بيض

منتجات الألبان: الجبن والحليب والزبادي والزبدة

الحبوب: خبز القمح، المعكرونة، التورتيلا، خبز البيتا، الشعير

المخبوزات: الكعك، البسكويت، البيتزا، الكعك، الكرواسون

الأطعمة الخفيفة: البسكويت والمعجنات والحلوى وأنواع معينة من الرقائق

الصلصات: صلصة الصويا، صلصة المعكرونة، صلصة الشواء

المشروبات: البيرة، مشروبات الشعير

فوائد النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين

قد يرتبط النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين بالعديد من الفوائد، والتي تشمل:

يخفف أعراض مرض الاضطرابات الهضمية

يمكن أن يكون النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو أي اضطراب آخر مرتبط بالغلوتين، مثل حساسية الغلوتين غير الاضطرابات الهضمية.

وذلك لأن استهلاك الغلوتين يسبب أعراضًا سلبية للأشخاص المصابين بهذه الحالات، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي أو فقدان الوزن غير المقصود أو نقص التغذية، لذلك، يوصى باتباع النظام الغذائي الخالي من الغلوتين لمنع الأعراض والمضاعفات الضارة المرتبطة باستهلاك الغلوتين لهؤلاء الأفراد.

فقدان الوزن

في حين أن هناك أبحاثًا محدودة حول النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين على وجه التحديد، فقد وجدت بعض الدراسات القديمة أنه يمكن أن يكون فعالًا في تعزيز فقدان الوزن وتقليل مؤشر كتلة الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسات متعددة أن الأنظمة الغذائية النباتية قد ارتبطت بزيادة فقدان الوزن وانخفاض الدهون في الجسم، حيث وفقًا لإحدى المراجعات، يمكن أن يُعزى ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك انخفاض تناول السعرات الحرارية، وتحسين صحة الأمعاء، وزيادة حساسية الأنسولين.

الوقاية من الأمراض المزمنة

قد ترتبط الأنظمة الغذائية النباتية بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الحالات المزمنة، وفي الواقع، تشير بعض الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية يمكن أن ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان ومتلازمة التمثيل الغذائي.

علاوة على ذلك، تقضي الأنظمة الغذائية النباتية على اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، وكلاهما مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

هل يجب أن تجرب النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين؟

إذا كنت تعاني من مرض الاضطرابات الهضمية أو أي اضطراب آخر مرتبط بالغلوتين، مثل حساسية الغلوتين غير الاضطرابات الهضمية، فقد يساعد النظام الغذائي النباتي الخالي من الغلوتين في تخفيف الأعراض ومنع الآثار السلبية طويلة المدى على الصحة.

ومع ذلك، لا يوصي المتخصصون في الرعاية الصحية باتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين إذا لم تكن لديك هذه الحالات الصحية لأنه قد يزيد من خطر الإصابة بنقص التغذية، كما يمكن أن تكون الأنظمة الغذائية النباتية أيضًا مقيدة للغاية وقد تجعل تلبية احتياجاتك أكثر صعوبة.

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