الوردي يسيطر على إطلالات الحضور في حفل زفاف الأمير الحسين.. والدة العروس أبرزهم

بدأت للتو مراسم الاحتفال بمناسبة زواج سمو الأمير وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمراسم مهيبة وفخمة ملوكية تليق بمقام سمو الأمير والأميرة رجوة بنت خالد آل سيف، وضمن هذه المشاهد التي يملأها الحب والفخر والإعزاز التي دخلت بيوت الأردنيين كافة، تمتع الأردنيون بمشاهد تحيي القلوب والحب والانتماء.

وإليك أجمل الإطلالت التي رصدناها باللون الوردي الذي ميز إطلالتي كل من كيت ميدلتون وأم العروس رجوة بنت آل السيف عزة السديري.

أم العروس عزة آل سديري بإطلالة وردية

السيدة عزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري، هي والدة الأميرة رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف المهندسة المعمارية عروسة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي المملكة الأردنية الهاشمية.

تنحدر أصول السيدة عزة بنت نايف السديري من المملكة العربية السعودية، وتربطها قرابة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن جدها الأمير أحمد السديري، فهو جد الملك سلمان حفظه الله من والدته.

هي حفيدة الأمير عبدالعزيز بن أحمد السديري والذي له تاريخ طويل مع المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، فقد كان اليد اليمنى له، وله إسهام كبير في التأسيس للمملكة ولأركان الدولة فيما بعد، أسندت إليه إثر ذلك الكثير من المهام السياسية والإدارية التي جعلت منه من الرجال البارزين والمؤثرين في السعودية. كما أن النسب مابين الأسرتين متواجد منذ زواج الأمير هاشم ابن الحسين من فهدة ابونيان حفيدة تركي بن خالد السديري والتي تربطها صلة قرابة مع السيدة عزة السديري.

الأميرة غيداء بين طلال بإطلالة وردية

وتألقت الأميرة غيداء بفستان ماكسي بتصميم عامودي A

كيت ميدلتون بإطلالة من إيلي صعب من مجموعة خريف وشتاء 2017

تألقت كيت دوقة كامبردج وزوجها الأمير ويليام بإطلالة من تصميم المصمم اللبناني إيلي صعب من مجموعة خريف وشتاء 2017 و 2018 بتفاصيل وردية من الكريب جورجيت والشيفون الغير كاشف مع إضافة تعديلات لتصميم محتشم وأنيق لإكمال الإطلالة بشكل رائع.