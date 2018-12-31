تعلم كيف تديرين حوارًا صحيًا مع شريك حياتك؟

لا شك أن النقاشات والشجارات جزء من أي علاقة زوجية، لكنها قد تؤدي أحيانا إلى تفاقم المشكلة والوصول بها إلى طريق مسدود.

وأورد موقع “برايدز” الإلكتروني العديد من الـ”نصائح” لتفادي خروج النقاشات والشجارات عن إطارها الصحي، وحتى لا تتسبب بعواقب وخيمة، وهي:

– لا تستهن بشكوى الشريك واستمع له جيدًا كي تفهم حالته وتدير نقاشًا هادفًا ينتهي بحل المشكلة بينكما.

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– لا توجه الشتائم أو الإهانات للشريك مهما تطور النقاش إلى شجار حاد.

– حاول ألا تكون نبرة الصوت التي تواجه بها شريكك عدوانية وعنيفة.

– استخدم كلمات إيجابية كمقدمات لشكواك خلال نقاشك معه.

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– لا تلق اللوم دائمًا على الشريك، بل اطرح عليه أسئلة إيجابية، مثل: “ما الطرق المثالية لحل المشكلة؟”.

– لا تقاطع شريك حياتك خلال مناقشته معك، وانتظر حتى ينتهي من كلامه لتبدي رأيك.

– تصرف بعقلانية وحكمة واحتوِي حزنه بعد مرور وقت من الخلاف بينكما.