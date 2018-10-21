الهبات الساخنة: كيف تسيطيرين عليها بالطرق الطبيعية؟

هل تشعرين بالحر الشديد رغم برودة الطقس

هل تشعرين بالحر الشديد رغم برودة الطقس؟ إذا كنت جزءا من الـ 75 % من النساء اللاتي يعانين من الهبات الساخنة. فهذا الاحترار الذي لا يطاق غالبا ما يكون أحد أعراض الأكثر شيوعا لانقطاع الطمث، ويمكن أن يستمر من ستة أشهر إلى سنتين. ولكن الأبحاث الحديثة التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية تشير إلى أن القيام ببعض التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي يمكن أن تقلل من شعورك بالحر. أثناء الدراسة التي استغرقت تسع سنوات، وجد الباحثون أن النساء كن 20% أقل عرضة للاصابة بالهبات الساخنة عند إدراج الأطعمة التالية في وجباتهن الغذائية اليومية.

الثوم

تتجاوز فوائد الثوم تعزيز جهاز المناعة، وصحة القلب. فالثوم يساعد في تخفيف الهبات الساخنة ويبقيها بعيدة أيضا.

الفطر

في المرة القادمة التي تطلبين بها البيتزا اطلبيها مع الفطر الشهي وحاولي ادخاله في وصفات اكلك المعتادة والسلطة.

الفلفل الحلو

الفلفل غني بفيتامين (ج)، والذي يعرف بخصائصه المضادة للالتهابات واستقرار الهرمون. بالاضافة الى ذلك، يعمل على السيطرة على مستويات السكر في الدم، التي يمكن أن تقلل من الهبات الساخنة، وفقا لبراد كرامب، طبيب، ومدير الخدمات الصحية في منتجع الجبل الأحمر. ولكن اي نوع من الفلفل، الأخضر أو الأحمر أو البرتقالي؟ في الواقع ، يحتوي الفلفل الأصفر على أكثر كمية من فيتامين ج.

سلطة الخضار الورقية

السلطة يوميا يمكن أن تبقي الهبات الساخنة بعيدة. بالإضافة إلى تقديمها مجموعة من المكونات المفيدة مثل الحديد، وحمض الفوليك، والكالسيوم، هذه الخضار تساهم في "تعزيز مستويات السكر في الدم وتمد الجسم بالمواد المضادة للاكسدة"، التي تساعد على استقرار مستويات هرمون الاستروجين، وفقا للطبيب محمد ميرزا، العضو المنتدب، والمدير الطبي لمركز "دكتور افيلابيل" ، في كليفتون، نيوجيرسي. تنظيم مستويات نسبة السكر في الدم وهرمون الاستروجين يقلل من احتمال الاصابة بالهبات الساخنة. احصلي على حوالي خمسة أكواب من هذه الخضار في اليوم الواحد.

الفراولة

هذه الفواكه مليئة بالألياف والقوة التي تحارب الهبات الساخنة. كما انها عالية بالفيتويستروغنز، التي، كما هو الحال مع الثوم، تحافظ على مستويات متوازن للهرمون. الفراولة غنية ايضا بفيتامين ج ، وهرمون أخر مثبت ( ومحفز للجهاز المناعي). تناولي 2-3 أكواب من الفراولة أو غيرها من الفواكه الغنية بفيتامين ج يوميا.

الأناناس

اذا كنت تشعرين وكأنك في المناطق الاستوائية، فتناول هذه الفاكهة الاستوائية يمكن أن يساعد على تقليل شعورك بالحر. يحتوي الاناناس على مستويات عالية من فيتامين ج الذي يساعد على منع التغيرات الكيميائية لهرمون الاستروجين. بما أن تقلبات الاستروجين يمكن أن تؤدي إلى الهبات الساخنة ، فأن تناول الأناناس الذي ينظيم التوازن الهرموني يمكن أن يبقى الهبات الساخنة تحت السيطرة. تناولي 2-3 أكواب في اليوم الواحد.

الشمام

من الفواكه الاخرى الغنية بفيتامين ج: الشمام الاناناس، والشمام، والبطيخ . ويوصى بتناول 2-3 أكواب يوميا منها.

معكرونة القمح الكاملة

سواء كنت تفضلين السباغيتي أو الفاسيلي أو الريجاتوني، أكل المعكرونة مفيد لك. فهي مصدر كبير من الألياف، التي تساعد في السيطرة على السكر في الدم. بالاضافة الى ذلك، تحتوي على فيتويستروغنز التي تساهم في مستويات هرمون التوازن لوقف الهبات الساخنة. ولكن فقط إذا اخترت القمح الكامل. الدقيق والمعكرونة البيضاء مرتفعة جدا بالكربوهيدرات والنشا، والتي يمكن أن تؤدي فعلا الى الهبات الساخنة.

الدورة الشهرية: بين الأسئلة والأجوبة

ماذا تقول الدورة الشهرية عن صحتك؟