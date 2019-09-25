الوجبات الغذائية الغنية بالألياف تحمي من مضاعفات الحمل الشائعة

وجدت دراسة حديثة أن الوجبات الغنية بالألياف، مثل الخضراوات والحبوب الكاملة، قد تساعد النساء الحوامل على تجنب حدوث ارتفاع خطير في ضغط الدم.

وتسمى المضاعفات الشائعة المتعلقة بالولادة "تسمم الحمل"، وتتسم بارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول وتورم شديد في الأم.

وقالت الدراسة إن تسمم الحمل يتداخل أيضًا مع تطور مناعة الجنين في الرحم وقد يزيد من خطر تعرض الطفل لأمراض الحساسية وأمراض المناعة الذاتية فيما بعد.

وأشارت الدراسة إلى أن تغيير الحمية الغذائية قد يساعد في تقليل خطر إصابة المرأة الحامل بتسمم الحمل.

ووجد الباحثون أن المستويات المنخفضة من مركب الأسيتات ارتبطت بارتفاع احتمالات الإصابة بتسمم الحمل ولكن تخمر الألياف في الأمعاء عزز مستويات الأسيتات.

وقال كبير الباحثين في الدراسة "رالف نانان"، من جامعة سيدني، في بيان صحفي: " يبدو أن بكتيريا أمعاء الأم واتباع نظام غذائي أمران مهمان لتعزيز حمل صحي".

ووفقًا لـ"نانان فإن تناول طعام صحي معظمه من النبات قد يكون أكثر فاعلية لمنع الإصابة بتسمم الحمل.

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