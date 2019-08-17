الوخز بالإبر يساعد في التخلص من آلام الظهر العنيدة

يمكن أن يؤثر ألم الظهر على الأشخاص من أي فئة عمرية لأسباب مختلفة. تعد ساعات العمل الطويلة والجلوس بشكل سيئ في نفس المكان لمدة طويلة والحد الأدنى من الحركة البدنية من الأسباب الشائعة لآلام الظهر. ويعاني ما يقرب من 80 في المئة من السكان البالغين من مشكلة آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم. ويمكن أن يتراوح الألم من خفيف إلى شديد.

اما أكثر ما يزعج في مشكلة ألم الظهر هو أنه يمكن أن يقيد الحركة ويمكن أن يسبب مشاكل في الليل. معظم الناس يستخدمون أدوية بدون وصفة طبية للتخلص من وجع الظهر العنيد ، ولكن هناك بدائل أخرى مثل الوخز بالإبر للحصول على بعض الراحة من آلام الظهر.

الوخز بالإبر هو علاج صيني يتم فيه إدخال إبر رفيعة في أجزاء مختلفة من الجسم. وفقًا للطب الصيني ، يوجد في جسمنا أكثر من 2000 نقطة ضغط متصلة بواسطة مسارات ، مما يخلق تدفقًا للطاقة في الجسم بالكامل. عن طريق تحفيز هذه النقاط ، فإن تدفق الطاقة متوازن يساعد على تحسين الصحة العامة.

كيف يساعد الوخز بالإبر في علاج آلام الظهر؟

لتوفير الراحة من آلام الظهر ، يتم تحفيز الجهاز العصبي المركزي للجسم. يؤدي هذا إلى إطلاق بعض المواد الكيميائية المحددة في العضلات والحبل الشوكي والدماغ. هذه المواد الكيميائية تعزز الشعور بالرفاه لدى الشخص.

يؤدي الوخز بالإبر أيضًا إلى إطلاق المواد الأفيونية الطبيعية في المخ التي قد تقلل الألم وتساعدك على النوم بشكل سليم. تختلف نقطة آلام الجسم العلوي والسفلي.

بعض نقاط الوخز بالإبر الشائعة لاوجاع أسفل الظهر هي:

الم في الركبتين

-اسفل الظهر

- المعدة

- الاقدام

- اليدين

- الورك

بعض نقاط الوخز بالإبر الشائعة لآلام الظهر العلوي هي:

- الرأس

- العنق

- الأكتاف

- اعلى الظهر.

أشياء يجب معرفتها عن آلام الظهر والوخز بالإبر:

الوخز بالإبر هو علاج آمن ويمكن أن يكون مفيدًا جدًا إذا تم تنفيذه من قبل اختصاصي الوخز بالإبر.

إذا واجهت وجعًا وكدمات ونزيفًا خفيفًا بعد الوخز بالإبر ، فلا داعي للذعر. سوف تختفي هذه المشاكل في غضون أيام قليلة.

إذا كنت حامل ، يفضل التحدث إلى طبيبك قبل اتباع هذا العلاج لأن بعض أنواع الوخز بالإبر يمكن أن تحفز آلام المخاض.

