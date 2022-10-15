الوصايا العشر للمحافظة على الجلد في فصل الشتاء

الدكتورة فريدا طنوس " استشارية الأمراض الجلدية /الطب التجميلي والمعالجة بالليزر".

بالرغم من أن فصل الشتاء هو فصل البرودة لكنه من أفضل الأوقات للاستمتاع بدفء المنزل وجلوس العائلة مجتمعة حول المدفأة، ومع تغيير العوامل الجوية في هذا الموسم من السنة، تتغير أيضاً عاداتنا وأجسامنا، يؤدي الهواء الجاف والبارد إلى اختلال التوازن في البشرة فيجعلها جافة وحساسة، كما يمكن أن يصيبها الاحمرار والحكة.

جفاف البشرة يجعلها ملتهبة وخشنة وهذه الأعراض قد تحدث في أي جزء من الجسم:

الوجه وفروة الرأس.

اليدين والقدمين والأكواع.

جميع مناطق الجسم.

وهذه أهم الوصايا التي يجب الانتباه إليها للمحافظة على جلد صحي خلال فصل الشتاء:

أولا: الاستحمام بالماء الفاتر؛ والابتعاد عن الماء الساخن سواء في غسل البشرة أو من خلال الاستحمام لأن الماء الساخن يفقد الجلد زيوته الطبيعية، ويجعله جافاً ويعرضه للتهيج والاحمرار، كما يفضل ألا تتعدى مدة الاستحمام (5 – 10) دقائق، لتجنب الجفاف والالتهابات.

ثانياً: تجنب استخدام الصابون العادي في غسيل البشرة أو الاستحمام؛ واستبداله بمستحضر تنظيف كريمي خال من الصابون والعطور. كما يفضل استخدام ليفة لطيفة على البشرة مع الابتعاد عن الفرك والتكييس بالليفة الخشنة.

ثالثاً: الالتزام بترطيب البشرة بشكل يومي ومستمر؛ وذلك باستعمال كريم مرطب طبي خال من العطور والمواد الكيميائية. ويجب أن يكون ترطيب البشرة بعد غسلها وتجفيفها بطريقة لطيفة، حيث يعمل الكريم على تغليفها وحبس الماء داخلها مما يعمل على إعطاء رطوبة عالية.

رابعاً: الحرص على ترطيب أماكن خاصة في الجسم غير الوجه؛ حيث يعتبر ترطيب الشفاه باستخدام مراهم خاصة خطوة مهمة جداً لتجنب جفاف الشفتين وتشققهما، كما يجب الانتباه إلى ترطيب اليدين بعد الغسل المتكرر حتى لا تتعرضان للجفاف من كثرة استخدام الماء ومواد التنظيف القاسية على البشرة.

خامساً: عدم إهمال واقي الشمس خلال فترة الشتاء؛ فمن المهم حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية في أيام الشتاء الباردة وقبل الخروج من المنزل، كما يجب حماية البشرة أيضاً من الأشعة الحرارية تحت الحمراء وكذلك الضوء الأزرق التي ينبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهاتف الذكي والكمبيوتر.

سادساً: تقشير البشرة بشكل منتظم لإزالة طبقات الجلد الميتة؛ التي تمنع من الاستفادة من المرطبات، كما يساهم التقشير، وبشكل طبي، على المحافظة على نعومة البشرة وإزالة القشور والخشونة مما يعطي صحة ونضارة للجلد، ويكون التقشير مرة أسبوعياً بعد استشارة طبيب الجلدية، للتأكد من أن نوع التقشير مناسب لنوع البشرة.

سابعاً: تناول غذاء صحي غني بالمعادن والفيتامينات المهمة للبشرة ومضادات الأكسدة؛ خاصة أحماض أوميغا-3 وأحماض أوميغا-6 الدهنية، وكذلك المكملات الغذائية التي تساهم في زيادة رطوبة البشرة.

ثامناً: الحرص على شرب كمية كافية من الماء خلال فصل الشتاء؛ فالجسم في فترة البرد لا يحس بالعطش وبالتالي قد يهمل الإنسان شرب الماء وهو المهم والأهم في رطوبة الجسم الداخلية والخارجية، وعادة الكمية الكافية لا تقل عن (8) ثمانية أكواب يومياً، كما يجب ألا نغفل عن تناول الفواكه والخضراوات الطازجة الغنية بالماء.

تاسعاً: استخدام جهاز الترطيب في المنزل والمكتب؛ لإضافة الرطوبة إلى هواء الشتاء الجاف ولإبقاء البشرة رطبة، كما يجب أن نحرص على خفض حرارة جهاز التدفئة، لأن زيادة الحرارة قد تجعل الهواء أكثر جفافاً، فالحرارة المناسبة لجسم صحي وبشرة صحية هي (22◦ مئوية).

عاشراً: ارتداء الملابس المناسبة لفصل الشتاء؛ للحفاظ على البشرة من التعرض للرياح القوية والبرودة، لأن الملابس الدافئة تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم تجاه الجلد، مع الحرص على ارتداء الملابس القطنية الناعمة والابتعاد عن الصوف والنايلون الذي قد يسبب حساسية البشرة واحمرارها، كما ينصح أيضاً باستبدال الملابس الرطبة في أسرع وقت ممكن حتى لا تجف على الجلد وتسبب التهيج والحكة.

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الدكتورة "فريدة طنوس" استشارية الأمراض الجلدية الطب التجميلي والمعالجة بالليزر

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