4 نصائح جمالية من الدكتورة فريدة طنوس خلال الحجر المنزلي

الأناقة والجمال هو عنوان الدكتورة "فريدة طنوس" استشارية الأمراض الجلدية الطب التجميلي والمعالجة بالليزر، بعد تخرجها من كلية الطب من الجامعة الأردنية عام ٢٠٠٠م، أكملت د. فريدا طنوس دراستها وشغفها بطب الأمراض الجلدية بالتحاقها بالخدمات الطبية الملكية في العاصمة الأردنية عمان. وبعد اعتمادها وحصولها على شهادة البورد في اختصاص الأمراض الجلدية عام ٢٠٠٥م، تابعت د.فريدا حلمها في متابعة كل ما هو جديد في الطب التجميلي والليزر عن طريق التحاقها بالعديد من الدورات والبرامج التدريبية في فرنسا، ألمانيا والولايات المتحدة.

وفي عام ٢٠١٠م، افتتحت عيادة ديرماكير في جبل عمان وكانت من الرواد في مجالها في توفير كل التقنيات الحديثة لخدمة المراجعين على أكمل وجه. ثم امتد نجاحها وشغفها إلى دبي حيث افتتحت فرعها الثاني ديرمالاين عام ٢٠١٢م.

شاركت الدكتورة فريدا طنوس استشارية الأمراض الجلدية، الطب التجميلي والمعالجة بالليزر، وما تزال تشارك في كافة المؤتمرات والندوات العلمية والدولية في مجالها وهي متحدثة ومشاركة في العديد من الدراسات المختصة بالحقن التجميلي والليزر.

وتعتبر فترة الحجر المنزلي هي أفضل فترة للعناية بالجمال والبشرة وذلك لامتلاكنا الوقت الكافي للإلتزام‎ بكل الخطوات الصحيحة للاهتمام بالنفس سواء الوجه،اليدين، الشعر، وحتى القدمين.

وفي هذا المقال شاركت طنوس "موقع البوابة" أهم الخطوات الرئيسية للعناية بالبشرة والتي تشمل ما يلي:‎‎

1- تنظيف الوجه بالغسول الطبي الصحيح صباحاً ومساءاً.

2- وضع مرطب طبي خالي من العطور والمواد الكيماوية بعد كل غسول سواء للوجه أو اليدين.

3- استخدام واقي شمس حتى داخل المنزل للحماية من الإشعاعات الداخلية وبالإضافة إلى الضوء الأزرق الذي يصدر عن الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية.

4- القيام بتقشير منزلي "سكراب" مرة واحدة أسبوعياً أو حسب نوع البشرة، وذلك باستخدام مستحضر طبي خاص بذلك أو القيام بوصفة منزلية موثوقة، وقد شاركتنا الدكتورة فريدة بفيديوهات عديدة تحتوي على وصفات منزلية للعناية بالجمال والبشرة وذلك على صفحتها على الانستغرام.

وأكدت الدكتورة فريدة لـ "موقع البوابة" على أهمية الالتزام بنظام حياة صحية مثل: النوم لساعات كافية يومياً، وشرب الماء والسوائل بكثرة، والاكثار من تناول الخضار والفواكة لتقوية المناعة أولاً خصوصاً في هذه الفترة الصعبة التي نمر بها، وللمحافظة على جمال البشرة ثانياً.

الدكتورة "فريدة طنوس" استشارية الأمراض الجلدية الطب التجميلي والمعالجة بالليزر

حب الشباب: الأسباب، الأنواع، طرق العلاج من الدكتورة فريدا طنوس

مشاكل الشعر وطرق علاجها مع الدكتورة فريدا طنوس