اليوم العالمي للسعادة 2022: ما هو سر السعادة الزوجية؟

اليوم العالمي للسعادة والذي يصادف اليوم 20 مارس، وهو يوم عالمي للسعادة بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة في دورتها الـ66 من كل عام يوماً دولياً للسعادة اعترافا بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة للقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب ولتحقق التنمية المستدامة.

ما هو سر السعادة الزوجية؟

سر السعادة الزوجية تزداد عندما يؤمن الزوج والزوجة بأهمية المشاركة في الأعمال المنزلية، والاحترام والتقدير، السعادة لن تدوم طويلاً إذا ما شعر أحد الشريكين بأن شريكه لا يتحمل نصيبها العادل من المسؤولية .

والزوجان بحاجة كبيرة إلى التخطيط بعناية حول توقعاتهم حول تقاسم الأعمال المنزلية في الحياة الحقيقية، وخاصة إذا كان الزوجان جديديان ويقدران بشدة المساواة بين الجنسين في العمل المنزلي.

الطريقة التي يتفاوض بها الأزواج حول تقسيم الأعمال المنزلية في العامين الأولين من الزواج تعتبر هي الأهم، لأنه بمجرد إنشاء الأنماط ، فأنها سوف تستمر مع مرور الوقت ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الصراع وانخفاض السعادة الزوجية على مدى السنوات القادمة.

ومن فوائد تقسيم المهام المنزلية أثر على رضا الحياة الزوجية لدى الزوجات ولكن ليس الأزواج، ولكن عندما قيمت الزوجات المساواة في تقاسم الأعمال المنزلية، كن أكثر سعادة بكثير إذا شاركهن أزواجهن تلك المعتقدات.

وعندما يتقاسم الأزواج المهام المنزلية بالطرق التقليدية، فأن المقاربة في العقيدة والسلوك لم يؤثر كثيرًا على مدى الرضا الزوجي.

فوائد القُبلة في العلاقة الزوجية

إن العلاقة الزوجية تتطلّب الكثير من العمل اليومي والمواظبة التي لا تقتصر على طرف دون الآخر لإنجاز النجاح حتى آخر العمر ولتحقيق السعادة المنزلية، وكما أن الحفاظ على الشغف والمتعة بين الشريكين أمر لا يحدث صدفة، إنما هو قرار وفعل متلازم ومتبادل.

ومن أهم ّالخطوات وأبسطها في إبقاء اللهيب بين الزوجين بدءاً من حياتهما اليومية وصولاً إلى السرير هي "القبلة"، فطبع قبلة على جبين المرأة أو يد الزوج والزوجة أمر مهمّ وجميل خصوصاً للتخفيف من الضغوطات والأحداث التي يعانيها الطرفان يومياً.

ولا يجب أن ينسى الزوجان أن الوداع واللقاء اليومي أثناء الخروج والدخول إلى المنزل يجب أن يطبع بقبلة على الخد، والأهمّ أنه عند الخلود إلى النوم والإستلقاء جنباً إلى جنب على الفراش الزوجي يجب أخذ قبلة ويفضّل أن تكون حميمة حتى لو لم يحصل علاقة زوجية.

فوائد السعادة

تعزيز جودة النوم والتركيز وزيادة معدل الإنتاجية وتحسين الأداء العملي.

تغييرات في حياة الناس

تحفزهم على ممارسة الرياضة في كثير من الأحيان

مراقبة النظام الغذائي وتحسين جودة النوم.

تخفيف التوتر والقلق

الحفاظ على صحة الجهاز المناعي

تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والالتهابات.

خفض ضغط الدم

8 دول عربية من أكثر الدول سعادة

1- السعودية

2- الامارات

3- البحرين

4- المغرب

5- العراق

6- تونس

7- مصر

8- الأردن

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