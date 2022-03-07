اليوم العالمي للمرأة: أجمل أشعار نزار قباني عن جمالها

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قررنا أن نقدم لكم من الشاعر نزار قباني أجمل قصائد وأشعار عن جمال المرأة، المرأة هي روح تحتاج الاهتمام قبل أن تكون جسد، كي تحبك الأنثى اهتم بها ولتبقى معك، احترمها ولكي تملكها افهمها، مهما بلغ الرجل من ذكاء وتجربة فلن يغلب إحساس الأنثى فالمرأة عندما تحب تحس بعينها لا بيدها وتسمع بقلبها لا بأذنها.

المرأة قلبها طفل، عقلها رجل وجسدها أنثى تلك هي اصعب النساء، ليس هناك أنثى غبية ولكن هناك أنثى من أجل قلبها تتغابى.

شيئان في الدنيا يستحقان المنازعات وطن حنون وإمرأة رائعة، وهناك الكثير يكتب عن الأنثى والقليل يقرأ عن الأنثى والنادر من يفهم الأنثى وفي الأخير البعض يحسن الكلام والبعض يسىء التعامل.

اليوم العالمي للمرأة:أجمل أشعار نزار قباني عن جمال المرأة

اليوم العالمي للمرأة:قصيدة أحبك وأقفل القوس لنزار قباني

أحبك وأقفل القوس

لا أستطيع أن أحبك اكثر

لقد كتبت بالخط الكوفى

على أسوار الحمام

وأباريق النحاس الدمشقى

وقناديل السيدة زينب

وجوامع الأستانة

وقباب غرناطة

وعلى الصفحة الأولى من الأنشاد

وأقفلت القوس

أنتِ عادة كتابية لاشفاء منها

عادة احتلال وتملك واستيطان

عادة فتح ، وفتك ، وبربرية

أنتِ عادة مشرشة فى لحم كلماتى

فأما أن تسافري أنتِ

وإما أن أسافر أنا

وإما أن تسافر الكتابة

جمالك

يحرض ذاكرتى الثقافية

ويكهرب لغتىوأصابعى

وجسد الورقة البيضاء

جمالك

يشعل البروق فى أثاث غرفتى

وشراشف سريرى

ويربط أسلاك الرجولة

بينى وبين نون النسوة

وتاءات التأنيث

فكيف أتحاشاك يا امرأة

حتى القبح إذا اقترب منك

يصبح جميلًا

أنت اللغة التى

يتغير عدد أحرفها، كل يوم

وتتغير جذورها ومشتقاتها

وطريقة إعرابها

كل يوم

أنت الكتابة السرية

التى لا يعرفها

إلا الراسخون فى العشق

أنت الكلام الذى يغير فى كل لحظة كلامه

كل نهار

أتعلمك عن ظهر قلب

أتعلم خرائط أنوثتك

وسيراميك خصرك

وموسيقى يديك

عن ظهر قلب

كل صباح أدرسك

كما أدرس تفاصيل الوردة

ورقة، ورقة

تويجًا، تويجًا

وأذاكرك كما أذاكر

كونشيرتو البيانو لموزارت

أو قصيدة غزل من العصر العباسى

أيتها المرأة المعجونة بأنوثتها

كفطيرة العسل

والمعجونة بدم قصائدي ودم شهوتى

يا امرأة الدهشة المستمرة

يا التى بدايتها تلغى نهاياتها

وأولها يلغى اخرها

وشفتها السفلى، تأكل شفتها العليا

أيتها المرأة، التى تتركنى معلقا

بين الهاوية والهاوية

ايتها المرأة، المأزق

ايتها المرأة، الدراما

ايتها المرأة، الجنون

أخاف أن أحبك

اليوم العالمي للمرأة:قصيدة أحملك كالوشم على زراع بدوي لنزار قباني

أحملك كالوشم على ذراع بدويّ

أحملكِ كطعم الجُدّريّ

وأتسكع معك

على كل أرصفة العالم

ليس عندي جواز سفر

وليس عندي صورة فوتوغرافية

منذ كنت في الثالة من عمري

إنني لا أحب التصاوير

كل يوم يتغير لون عيوني

كل يوم يتغير مكان فمي

كل يوم يتغير عددُ أسناني

إنني لا أحب الجلوس

على كراسي المصورين

ولا أحبّ الصورَ التذكارية

كلّ أطفال العالم يتشابهون

وكل المعذبين في الأرض يتشابهون

كأسنان المشط، لذلك

نقعتُ جوازَ سفري القديم

في ماء أحزاني وشربته وقررتُ

أن أطوف العالم على دراجة الحرية

وبنفس الطريقة غير الشرعية

التي تستعملها الريح عندما تسافر

وإذا سالوني عن عنواني

أعطيتهمْ عنوان كل الأرصفة

التي اخترتها مكاناً دائماً لاقامتي

وإذا سألوني عن أوراقي

أريتهم عينيك يا حبيبتي

فتركوني أمرُّ، لأنهم يعرفون

أن السفر في مدائن عينيكِ

من حق جميع المواطنين في العالم

اليوم العالمي للمرأة:قصيدة أشهد أن لا امرأة إلا أنت نزار قباني

أشهد أن لا أمرأه إلا أنت

أشهد أن لا امرأة ، أتقنت اللعبة إلا أنت

واحتملت حماقاتي عشرة أعوام كما احتملت

واصطبرت على جنوني مثلما صبرت

وقلمت أظافري ورتبت دفاتري

وأدخلتني روضة الأطفال، إلا أنت

أشهد أن لا امرأة تشبهني كصورة زيتية

في الفكر والسلوك إلا أنت

والعقل والجنون إلا أنت

والملل السريع والتعلق السريع، إلا أنت

أشهد أن لا امرأة، قد أخذت من اهتمامي

نصف ما أخذت واستعمرتني مثلما فعلت

وحررتني مثلما فعلت

أشهد أن لا امرأة ً

تعاملت معي كطفل عمره شهران، إلا أنت

وقدمت لي لبن العصفور

والأزهار والألعاب، إلا أنت

أشهد أن لا امرأة ً

كانت معي كريمة كالبحر

راقية كالشعر ودللتني مثلما فعلت

وأفسدتني مثلما فعلت

أشهد أن لا امرأة

قد جعلت طفولتي

تمتد للخمسين، إلا أنت

أشهد أن لا امرأة ً

تقدرأن تقول إنها النساء، إلا أنت

وإن في سرتها، مركز هذا الكون

أشهد أن لا امرأة

تتبعها الأشجار عندما تسير، إلا أنت

ويشرب الحمام من مياه جسمها الثلجي، إلا أنت

وتأكل الخراف من حشيش إبطها الصيفي

إلا أنت

أشهد أن لا امرأة ً

إختصرت بكلمتين قصة الأنوثة

وحرضت رجولتي علي، إلا أنت

أشهد أن لا امرأة ً

توقف الزمان عند نهدها الأيمن، إلا أنت

وقامت الثورات من سفوح نهدها الأيسر، إلا أنت

أشهد أن لا امرأة ً

قد غيرت شرائع العالم إلا أنت وغيرت

خريطة الحلال والحرام، إلا أنت

أشهد أن لا امرأة ً

تجتاحني في لحظات العشق كالزلزال

تحرقني، تغرقني، تشعلني، تطفئني

تكسرني نصفين كالهلال

أشهد أن لا امرأة ً

تحتل نفسي أطول احتلال وأسعد احتلال

تزرعني وردا دمشقيًا ونعناعًا وبرتقال

يا امرأة، اترك تحت شعرها أسئلتي

ولم تجب يوما على سؤال

يا امرأة هي اللغات كلها، لكنها

تلمس بالذهن ولا تقال

أيتها البحرية العينين والشمعية اليدين

والرائعة الحضور، أيتها البيضاء كالفضة

والملساء كالبلور

أشهد أن لا امرأة ً

على محيط خصرها، تجتمع العصور

وألف ألف كوكب يدور

أشهد أن لا امرأة، غيرك يا حبيبتي

على ذراعيها تربى أول الذكور وآخر الذكور

أيتها اللماحة الشفافة، العادلة الجميلة

أيتها الشهية البهية، الدائمة الطفوله

أشهد أن لا امرأة ً

تحررت من حكم أهل الكهف إلا أنت

وكسرت أصنامهم وبددت أوهامهم

وأسقطت سلطة أهل الكهف إلا أنت

أشهد أن لا امرأة

استقبلت بصدرها خناجر القبيلة

واعتبرت حبي لها، خلاصة الفضيلة

أشهد أن لا امرأة ً

جاءت تمامًا مثلما انتظرت

وجاء طول شعرها أطول مما شئت أو حلمت

وجاء شكل نهدها، مطابقا لكل ما خططت أو رسمت

أشهد أن لا امرأة ً

تخرج من سحب الدخان، إن دخنت

تطير كالحمامة البيضاء في فكري، إذا فكرت

يا امرأة، كتبت عنها كتبًا بحالها

لكنها برغم شعري كله

قد بقيت، أجمل من جميع ما كتبت

أشهد أن لا امرأة ً

مارست الحب معي بمنتهى الحضاره

وأخرجتني من غبار العالم الثالث إلا أنت

أشهد أن لا امرأة ً

قبلك حلت عقدي وثقفت لي جسدي

وحاورته مثلما تحاور القيثارة

أشهد أن لا امرأة ً، إلا أنت، إلا أنت، إلا أنت

كل عام وأنتِ الأقوى والأجمل دائماً...

اليوم العالمي للمرأة:صور شعر نزار قباني عن المرأة

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