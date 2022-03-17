ها هو عيد الأم يقترب حاملاً معه الكثير من المحبة، السعادة والبهجة،البوابة يُبارك عليكم عيد الأم ويُقدم لكم بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022 لتشاركوها مع أمهاتكم في هذا العيد.

بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022

مهما كانت نعم الدنيا من حولك جميلة تظل الأم أجملها.

بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022، أمي أنتِ حياة فوق الحياة لو تدرين،

الأم وجودها حياة، نجاة، أقدامها جنة.

أمي هي عيني التي أرى بها الدنيا هي قلبي الذي ينبض هي أيامي الجميلة.

أمي تاج رأسي.

صور بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022

بطاقة تهنئة للام مكتوبة

أمي يا روح المساء، يا نور الفجر، يا قبلة الصباح، يا عطر المطر، يا زهرة الحياة، يا جنة الأرض، ويا سعادتي دُمتي لقلب أنتِ وريده.

أمي الحبيبة الغالية، أمي يا نبع الحنان، أمي أردت الوصف وقف لساني عاجزاً ونحن القلم إجلالاً أماه... أماه أنتي تاج رأسي أنتي وسام فخري أنتي شمس حياتي.

كل عام وأنتِ الفرح لي يا قرة عيني.

الأم هي بهجة الدنيا وقرة العين، الأم بعث الحنان وكل العطاء والسعادة، الأم هي الشمعة المضيئة التي تحترق لتنير وهي الوردة التي ذبلت لتزهر لهم حياتهم.

إهداء إلى أغلى إنسانة في "أمي"

نصف السعادة أمي ونصفها الآخر دعوة منها، يا رب لا تحرمني منها.

يا أمي، أمي أنت ملكة هذا المنزل، شكراً على كل شيء قدمته لي منذ ولدت عيد أم سعيد.

يا ست الحبايب يا حبيبة، كل عام وأنتي بخير.

قلبي أنتي يا أمي "أحبك".

ست الحبايب يا أمي.

أمي يا جسر الحب الصاعد بي للجنة عيدك وديان من البركة ونهر من الرضا.

أمي هل أحكي عنك أكثر أم أكتفي بقول بأنك ترجمة لكل شيء جميل في حياتي.

أمي للحب معان كثيرة وأنت في القلب أميرة.

برقيات لعيد الأم

اللهم ألبس أمي وأبي لباس الصحة والعافية

أمي يا جسر الحب الصاعد بي للجنة.

لن تكفي الأبجدية بحقك يا أمي... كل عام وكل أم بخير.

أمي هي سر سعادتي ربي يحفظها.

لأمي وإنك أحب العالمين إلى قلبي.

اللهم اجعل أمي قريرة العين لا تشكي هماً ولا حزناً ولا مرضاً.

متى موعد عيد الأم 2022؟

يصادف موعد عيد الأم في 21 آذار 2022 الموافق يوم الإثنين.

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم

رسائل عيد الأم 2022

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