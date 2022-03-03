اليوم العالمي للمرأة: أسرار جمالية لاكتشاف ذاتك من الداخل والخارج

مارش هو شهر المرأه، كل الاحترام والتقدير والامتنان لكل نساء الوطن والعالم، المرأة القوية لا تهتم لما يقال عنها أو من يغار منها أو يترصد لها أو ينتظر سقوطها فهي تعرف جيدًا من تكون ومدى قوتها.

في 8 مارس من كل عام يصادف اليوم العالمي للمرأة، يوم المرأة العالمي هو ليس يوماً عادياً بل هو رمز وذكرى لكفاح النساء في جميع أنحاء العالم للحصول على حريتهن و حقوقهن وأبرزها توقف العنف ضدهن والمساواة مع الرجل.

وفي يوم المرأة العالمي لابد وأن تظهري بمظهر أنيق ساحر وجذاب، خاصةً وأن هذا اليوم هو يومك والذي يحتفل فيه العالم أجمع بإنجازات المرأة العصرية.

الجمال هو أكثر بكثير من مجرد وجه جميل، المظهر الخارجي هو نافذة على الصحة العامة التي تتمتعين بها، ملمس بشرتك وابتسامتك كلها انعكاس لنظامك الغذائي المتبع ولصحتك، دعونا نتعرف على أهم أسرار الجمال التي تساعدك على اكتشاف ذاتك من الداخل والخارج:

1- ممارسة الرياضة على دفعات

إذا لم يكن لديك من الوقت لممارسة التمارين الرياضية قم بتكتيك التمرينات الرياضية بفترات متباعدة في اليوم، لا تزيد عن 10 دقائق في كل مرة.

2- معالجة الشعر التالف

للحصول على شعر ناعم وقوي ولامع ولا تتكسر أطرافة قومي باختيار نوع من الزيوت الجيدة مثل زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الخروع وضعيه مرة في الأسبوع على الأقل.

3- الطعام يظهر جمالك أكثر

لابتسامة ساطعة تناولي الفراولة لأنها تحتوي على مواد تزيل البقع من الأسنان والغنية من فيتامين سي والتي تساعد على طبقة البلاك من الأسنان، وللحصول على شعر قوي يجب تناولي الجوز والبيض لأنه يوجد فيها مصادر جيدة من البروتين وتساعد على تعزيز الأظافر ونمو الشعر.

ولبشرة شابة تناول الأسماك مثل السلمون والسردين من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، الأسماك عالية بالأحماض الدهنية الأوميغا 3 فتقلل من الالتهاب وتقوي أغشية الخلايا بحيث تجعلها تحتفظ بالمزيد من الماء، مما يكسب الجلد ليونة وطراوة أكثر، يأتي الجمال من داخل جسمنا ونوعية الطعام المتناول فاختار طعامك بعناية.

4- ضف المزيد من البروتين لوجباتك

اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يساعدك على نزول وزنك أسرع، السر يكمن أن جسمك يحرق ضعفين عدد السعرات الحرارية من خلال هضم البروتينات كما يفعل عند هضم الكربوهيدرات.

الأطعمة المليئة بالبروتين مثل الدجاج، السمك، البيض، والمكسرات والبذور عندما تمر من المعد إلى الأمعاء الدقيقة تمر ببطىء أكثر من الكربوهيدرات والنشويات مما تشعرك تشعر بالشبع أكثر.

5- الانتفاخ تحت العينين

الكافيين هو العلاج الفعال للأكياس المنتفخة التي تظهر تحت العين والتي تساعد على علاج الانتفاخ والحد عن طريق احتباس الماء وانقباض الاوعية الدموية مما يجعل الجلد تحت العين مشدود أكثر.

قم بغلي الماء وانقع 2 من أكياس الشاي الأخضر والاسود لمدة 5 دقائق ثم ضع أكياس الشاي في الثلاجة، ضع على عينيك كيس الشاي البارد لمدة 10-20 دقيقة

7 أسرار لتتألقي جمالاً في اليوم العالمي للمرأة

البشرة النضرة المشرقة هي من أكثر صفات الجمال أهمية ولذلك عليك أن تعتني ببشرتك من خلال تحضير ماسكات منزلية من المواد الطبيعية المناسبة لبشرتك لتتألقي إشراقاً في هذا اليوم وكل يوم.

في اليوم العالمي للمرأة عليك اعتماد مكياج مثالي وناعم يبرز جمال ملامحك.

جمال وصحة الشعر من أكثر الأمور أهمية في مظهرك ولذلك عليك أن تركزي بالمزيد من العناية على الشعر فتمنحيه بعض الوقت لتغذيته وحمايته بالمواد الطبيعية.

في اليوم العالمي للمرأة تسريحة الشعر هي من أهم ما سيميز إطلالتك، فعليك إذاً أن تحرصي على اختيار تسريحة بسيطة ومناسبة لشكل وجهك وطول شعرك لتبدي عملية وأنيقة في نفس الوقت.

لابد أن تفكري أيضاً بأزياء مثالية ترتدينا في في اليوم العالمي للمرأة، والتي يمكنك اختيارها حسب الوقت والمكان الذي تذهبين إليه فثياب النهار والعمل غير ثياب السهرة.

في اليوم العالمي للمرأة لايجب أن تغفلي بالطبع انسجام وتناسق ألوان ملابسك لتظهري بأجمل حلة وتخطفي الأنظار أينما حللت ليلاً نهاراً.

في اليوم العالمي للمرأة لتكتمل أناقتك يجب أن تهتمي بشكل أظافرك ولذلك فمن الأفضل أن تتوجهي إلى مركز التجميل لتشذبي أظافرك وترتبيها وتختارين لها لون الطلاء المناسب للون أزيائك.

في اليوم العالمي للمرأة الحذاء والحقيبة الأنيقين هما مكملان مهمان لرحلة أناقتك، ولذلك قومي باختيارهما بدقة كبيرة بحيث يكونان مناسبان تماماً والخيارات عديدة ومتاحة بالتأكيد.

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