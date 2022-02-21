طرق العناية بالبشرة قبل الاحتفال في يوم التأسيس السعودي

بدأ العد التنازلي للاحتفال في يوم التأسيس السعودي 2022، يوم التأسيس السعودي هو يوم مهم جداً للشعب السعودي، وستكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية حيث تعرف الأجيال تاريخ وطنهم الذي يقوي الانتماء وحب الوطن ويفتخرون بتاريخ المملكة العربية السعودية.

كيفية العناية بالبشرة وتبيضها وتفتيحها

غسل الوجه يومياً صباحاً ومساءاً بغسول وجه يناسب نوع بشرتك

تنظيف البشرة باستخدام قطنة وتونر

تقشير البشرة أسبوعياً إذا لزم الأمر لإزالة خلايا الجلد الميتة والشوائب

استخدام واقي شمس كل 3 ساعات

شرب الماء بكثرة للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل

تناول الخضار والفواكة

الابتعاد عن التعرض الزائد لهواء المكيفات

عدم لبس حب الشباب على البشرة

إزالة المكياج قبل النوم

نصائح العناية اليومية بالوجه في الصباح

عند الاستيقاظ في الصباح ابدئي روتينك وهو العناية اليومية بالوجه وضع الماء البارد ثم غسل الوجه بغسول لطيف مناسب لنوع بشرتك.

بعد استخدام غسول الوجع ضعي التونر يساعد في معادلة درجة الحموضه للبشرة ولديه نظام يعمل على توصيل مضادات الأكسدة إلى مسام البشرة.

يعتبر السيروم من العلاجات الغنية جدًا بالمغذيات والمعادن والفيتامينات والتي تعالج العديد من المشاكل لذا يفضل إبقائها قريبة قدر الإمكان من سطح الجلد حيث أنها تساعد في التخلص من تهيج البشرة وتقليل الضرر الناتج عن أشعة الشمس الضارة.

وضع كريم العينين بشكل منتظم يساعد في العناية اليومية بالوجه في المحافظة على مرونة الجلد والتقليل من الخطوط الدقيقة أسفل العينين ومنع فقدان الكولاجين.

وضع مرطب في الصباح والمساء للتخلص من الجفاف والحفاظ على البشرة من الجو البارد ومن أشعة الشمس؟

واقي الشمس مهم جداً وهو الخطوة الأخيرة في روتين العناية اليومية بالوجه في الصباح ويستخدم لمنع الأشعة فوق البنفسجية وينصح باستخدام واقي الشمس المحتوي على الزنك لتوفير فعالية وامتصاص أكبر بعد المرطب.

نصائح العناية اليومية للوجه في الليل

قبل النوم يجب استخدام غسول وجه لإزالة بقايا المكياج والتخلص من بقايا الزيت والأوساخ العالقة في مسام الوجه.

استخدام سيروم تفتيح البشرة لتحفيز بناء الكولاجين وتقليل البقع والتجاعيد الظاهرة والذي ينصح باستخدامه ليلًا فقط.

يفضل وضع كريم العينين في الليل لتدريب الجلد حول العينين على التعامل مع المكونات النشطة فيه.

استخدام زيوت للوجه زيوت الوجه لترطيب البشرة إذ استخدمت بعض المستحضرات العلاجية التي تسبب الجفاف لبشرتك ومن المفضل وضعها ليلًا.

شرب الما بكثرة لكن يفضل التركيز عليها خلال النهار.

عبارات تهنئة في ذكرى يوم التأسيس السعودي 2022

شعر عن يوم التأسيس السعودي

قصائد عن يوم التأسيس السعودي 2022