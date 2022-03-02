اليوم العالمي للمرأة 2022: إليكِ أطعمة تساعد على تسمين الوجه

يشتكي الكثير من الاشخاص من مشكلة نحول الوجه، والذي يكون نتيجة العديد من الأسباب،منها: نحافة الجسم بشكل عام وسوء التغذية، بالإضافة إلى التعب والإجهاد، والعوامل الوراثية، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على الثقة بالنفس، والحالة النفسية والمزاجية، ولعلاج هذه المشكلة قد يفكر البعض في إجراء عمليات النفخ للوجه والتي تكون مكلفة وقد تنتج عنها بعض الآثار الجانبية السلبية، وبمناسبة اقتراب يوم المرأة العالمي "موقع البوابة" يقدم لكم أهم 10 أطعمة لتسمين الوجه:

أطعمة تساعد على تسمين الوجه

الألوفيرا لتسمين الوجه

من فوائد الأولوفيرا للوجه التخلص من تجاعيد البشرة، الوقاية من حب الشباب وحروق الوجه، التخلص من جفاف الجلد،الألوفيرا تساعد على تخفيف الحكة والجفاف المصاحب للإصابة بالأكزيما.

تناول ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا لمدّة 90 يومًا يُظهر تحسنًا في مرونةِ الوجه، ممّا قد يُساعد على الحصول على خدود ممّتلئة.

التفاح لتسمين الوجه

يحتوي التفاح على مضادات للأكسدة وكلّ من فيتامين أ، وفيتامين ج، ومجموعة فيتامينات ب، ممّا يَمنع تلف الأنسجة، ويحتوي أيضًا على الكولاجين والإيلاستين اللذان يُحافظان على نعومةِ البشرة ويجعلانها منتفخة.

العسل لتسمين الوجه

من فوائد العسل للوجه أنه يكافح الشيخوخة ويمنع ظهور الشيخوخة بالوجه ويساعد على تقشير الوجه وإصلاحه وتجديده لأنه غني بالفيتامينات والأحماض الأمينيّة، وتساعد أيضاً التخلّص من حبِّ الشباب بسبب خصائصه المضادّة للبكتيريا، ويحتوي العسل على العديدِ من العناصر الغذائيّة ومضادات الأكسدة، فقد ظهر أنّ تناول ما بين 9-10 ملاعق كبيرة من العسل يوميًّا يُفيد الجلد.

الحليب لتسمين الوجه

يُعدّ الحليب مصدرًا غنيًّا بالعناصرِ الغذائيّة التي تُعزز من صحةِ البشرة، مثل: الأحماض الأمينيّة، والكالسيوم، والريبوفلافين المعروفة بفيتامين ب2، والبروتين، وكلّ من فيتامين أ، وفيتامين د، لذا يُفضل شرب ثلاثة أكواب من الحليب يوميًا.

المكسرات لتسمين الوجه

المكسّرات التي ستزوّدك ببشرة صحيّة شابة ونضرة اللوز، الكاجو، الجوز، البندق،الفستق، وتحتوي المكسرات والبذور على دهونٍ صحيّةٍ، وقد ظهر أنّها مفيدة للبشرة، فتناول المكسرات والبذور قد يُظهر البشرة أصغر سنًا.

الأطعمة الغنيّة بالكربوهيدرات لتسمين الوجه

تعمل الكربوهيدرات على تحَسين الصحة وزيادة طاقة الجسم، أما الأطعمة قليلة الكربوهيدرات فيؤدي إلى حرق الدهون، ممّا يُضعف البشرة، لذا لتسمين الوجه يجب تناول الأطعمة الغنيّة بالكربوهيدرات بشكل متكرر.

السمسم لتسمين الوجه

يعتبر السمسم من المواد الغذائية المفيدة جداً، والتي تتخلص من نحافة الوجه؛ لاحتوائه على العديد من الزيوت المهمة، بالإضافة إلى أنّه يعطي البشرة النعومة والنضارة، ويفضل تناول ملعقة صغيرة من بذور السمسم، بمعدل مرتين أسبوعياً.

كوكتيل الفواكه لتسمين الوجه

يعد خليط الموز والتفاح والعنب والخيار، من أفضل الخلطات التي لها دورٌ في تسمين الوجه؛ لاحتوائه على فيتامين أ، ب، ج، بالإضافة إلى وجود مضادات الأكسدة، والكولاجين والإيلاستين، ولهذا ينصح بتناول هذا الكوكتيل يومياً.

التمر لتسمين الوجه

التمر يحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية تساعد في تعزيز وتحسين مرونة البشرة مثل فيتامين ج، وفيتامين د، ومن الأفضل تناول سبع حبات من التمر كلّ يوم إلى جانب كوب من الحليب.

التفاح والجزر والليمون لتسمين الوجه

ويتم ذلك من خلال خلط عصير كل من 3-4 شرائح من التفاح مع عصير 4 شرائح من الجزر وملعقة واحدة من عصير الليمون، ويشرب هذا العصير يومياً كل صباح للحصول على أفضل النتائج.

تعطي الخدود السمينة الوجه مظهراً جذاباً وأكثر صحة من الوجه الضعيف الذي يوحي بالتقدم بالسن أو الضعف والمرض، فالأطفال لديهم خدود ممتلئة وردية، تعطيهم جمالاً وبراءةً لا مثيل لها.

وقد يلجأ بعض البالغون لإجراء العمليات التجميلية وإبر البوتكس لتسمين الوجه، وقد يلجأ البعض إلى الطرق الشعبية الطبيعية، بالإضافة إلى تمارين الوجه، وبعض أنواع الفيتامينات التي تعطي الوجه الامتلاء المرغوب به.

وصفات من الحلبة لتسمين الوجه

الوصفة الأولى : قومي بغلي كأس من الماء ثم أضيفي إليه مقدار 3 جرامات من مسحوق الحلبة ثم اتركي يغلي دقيقة واحدة ثم قومي بتصفية وتحليته بالعسل وقومي بشربه 3 مرات في اليوم.

: قومي بغلي كأس من الماء ثم أضيفي إليه مقدار 3 جرامات من مسحوق الحلبة ثم اتركي يغلي دقيقة واحدة ثم قومي بتصفية وتحليته بالعسل وقومي بشربه 3 مرات في اليوم. الوصفة الثانية : نص كوب ماء وملعقة ونص زيت الحلبة ويشرب صباحاً قبل تناول أي شيء.

: نص كوب ماء وملعقة ونص زيت الحلبة ويشرب صباحاً قبل تناول أي شيء. الوصفة الثالثة: قومي بغضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة الى لتر من الماء مع غليه لمدة دقيقة و يصفى بعدها المغلي ويشرب بجرعات متعددة.

قومي بغضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة الى لتر من الماء مع غليه لمدة دقيقة و يصفى بعدها المغلي ويشرب بجرعات متعددة. الوصفة الرابعة: يمكن استخدام مسحوق بذور الحلبة فانه يمزج منه مقدار 10 جرامات مع كمية معادلة من زيت الزيتون

ويؤخذ ربع هذه الكمية اربع مرات في اليوم ونتوقف عن استخدامه بعد اعتدل وزن الجسم.

الوصفة الخامسة: احضري زيت حلبة وزيت خروع و ذلك بمقادير متساوية ويدهن على المكان المراد تسمينه.

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