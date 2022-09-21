يصادف اليوم العالمي لمرض الزهايمر 21 سبتمبر/أيلول من كل عام، ويُعد أحد أكثر أنواع مرض الخرف انتشاراً حول العالم، فما هو مرض الزهايمر؟ وما أعراضه؟ وما هي أسبابه؟ وطرق للتعامل معه، أفضل الأطعمة المناسبة لمريض الزهايمر، والمشاهير الذين عانوا من مرض الزهايمر:

ما هو مرض الزهايمر؟

مرض الزهايمر هو مرض يدخل في حياة الشخص بصمت ثم يطغى عليها تماماً مما يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ وموتها وانخفاض مستمر في التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية، وهو لا يصيب فئة معينة من البشر، فهو يمكن أن يؤثر على أي شخص، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، مشهور أو غير معروف.

أعراض مرض الزهايمر

نسيان المحادثات والأحداث والمواعيد.

الضياع في أماكن معروفة بالنسبة لهم.

نسيان اسم أحد أفراد العائلة.

وضع ممتلكات في أماكن غير معتادة مثل وضع ريموت التلفاز في الثلاجة.

تكرار أسئلة وكلمات أكثر من مرة في نفس المجلس.

التأتأة

صعوبة في التركيز

عدم القدرة في أخذ قرارات في المواقف اليومية.

الأوهام قد تعتقد أن شيء سرق منك وهو موجود.

التغير في اوقات النوم.

الاكتئاب

أسباب مرض الزهايمر

ضرر في الخلايا العصبية

التقدم في السن

عوامل وراثية

الجنس

الإصابة بالأمراض معينة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول.

عيوب ادراكية

طرق للتعامل مع مريض الزهايمر

يجب أن تتعامل مع مريض الزهايمر بلطف مع اختيار الجمل البسيطة والكلمات الواضحة.

لتجنب توتر مريض الزهايمر واضطرابه حاول التحدث معه بكل هدوء ولطف.

لا تبالغ في تعاملك معه كأنه طفل صغير.

حتى يستطيع مريض الزهايمر التواصل معك والتركيز أكثر حاول أن تخفف من حدة الضوضاء من حوله.

عدم مقاطعة المريض عند التحدث حتى وإن كان بطيئاً في الكلام انتظره حتى ينتهي.

التعامل مع مريض الزهايمر بصبر وتأني عند الاستحمام لأنه أغلب المرضى يخافون من الاستحمام.

التأكد من درجة حرارة المياة المناسبة له وتأمين الحمام "البانيو" من عدم الانزلاق.

ترك مريض الزهايمر التعبير عن نفسه بهدوء.

يجب إخبار الطبيب بكل ما يحصل مع مريض الزهايمر من هلوسات وغيرها من الأعراض.

يجب إبقاء لأضواء مفتوحة في المنزل خصوصاً بعد غروب الشمس لأنه مريض الزهايمر يخاف من العتمة والأضواء الخافتة.

يجب توفير أجواء مريحة وهادئة لمريض الزهايمر.

ممارسة بعض التمارين الرياضية التي تساعد على النوم.

تناول الأطعمة التي تساعد على النوم مثل اليانسون، الحليب الدافئ.

من الأفضل أخذ مريض الزهايمر إلى الحمام كل 3 ساعات لتجنب مشكلة التبول اللارادي.

التقليل من شرب السوائل خصوصاً في وقت الليل.

التأكد دائماً أن مريض الزهايمر يحمل هويته وصورته في حال الضياع.

اتباع نظام غذائي صحي مثل الخضار والفواكة والمكسرات النية.

ابتعاد الأدوية عنه.

التأكد جيداً من اغلاق النوافذ والأبواب وإزالة كل الأدوات التي يمكن ان تتسبب له بالأذى مثل الأدوات الحادة.

عدم وضع الادوية في متناول مريض الزهايمر.

التخطيط لقيامه ببعض الأنشطة الخفيفة للانجاز.

عمل الفحوصات اللازمة B12 وفيتامين دال بشكل مستمر.

أطعمة لعلاج مرض الزهايمر

زيت السمك

عشبه جنكو بيلوبا

الجينسنغ

أعشاب الزعتر

عشبه الريحان

عشبه الميرمية

عشبه إكليل الجبل

الأسماك

الفواكه بأنواعها

الخضروات بأنواعها

اللحوم البيضاء

القهوة

الشاي الاخضر

البيض

الأفوكادو

الشوكولاتة الداكنة

مشاهير عانوا من مرض الزهايمر

الممثل مابل ألبرتسون

الممثل دانا أندروز

الممثل والمخرج السينمائي تشارلز برونسون

الممثل جيمس دوهان

الممثل أرلين فرانسيس

منتج الأفلام مايك فرانكوفيتش

الممثلة ريتا هايورث

الممثل والناشط السياسي تشارلتون هيستون

ميرفين ليروي

الممثل جاك لورد

الممثل بورجس ميريديث

الممثل إدمون أوبراين

الممثل آرثر أوكونيل

الممثل مولي بيكون

المخرج أوتو بريمينجر

هاري ريتز

الممثل سيمون سكوت

كاتب السيناريو ايرفينغ شولمان

الممثل روبن ويليامز

الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية رونالد ريغان

رئيسة وزراء المملكة المتحدة مارجريت تاتشر

رئيس وزراء المملكة المتحدة هارولد ويلسون

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