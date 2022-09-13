اكتئاب الخريف الغامض: الأسباب، الأعرض، العلاج

هل يوجد في علم النفس ما يسمى بـ "اكتئاب الخريف الغامض"؟ نعم، عادةً يبدأ اكتئاب الخريف الغامض ما بعد فصل الصيف حيث تغيب الشمس بشكل أسرع، ويصبح الليل أطول، ويكون التكيف مع التغيير بطىء نوعاً ما.

يبدأ اكتئاب الخريف الغامض في بداية الخريف ويزيد في فصل الشتاء وينتهي في نهاية فصل الشتاء، ومن أسباب الاكتئاب هو تعرضنا لضوء الشمس يكون أقل في هذه الفترة، مما يؤثر على الساعة البيولوجية ويتأثر على السيروتونين وهو أحد النواقل العصبية المسؤولة عن التحكم بالسعادة أو المزاج وأيضاً يؤثر على النوم، وهذه الامور تؤدي إلى بعض حالات الاكتئاب.

أسباب اكتئاب الخريف الغامض

من اكتئاب الخريف الغامض هواختفاء الشمس أو قلة التعرض لضوء الشمس.

أعراض اكتئاب الخريف الغامض

فقدان الشهية

فقدان عمل الكثير من النشاطات والاهتمامات

لا يوجد شغف في الحياة

ممكن أن تؤدي بالتفكير بالانتحار

تدني في المزاج

نقص في التركيز

قلة في الطاقة

تباطىء في الأفكار

الشعور بعدم القيمة

لوم النفس بشكل مستمر

صعوبة في النوم وعدم الارتياح في النوم

زيادة في تناول الكربوهيدرات والحلويات مما يؤدي إلى زيادة في الوزن

طرق علاج اكتئاب الخريف الغامض

التعرض لأشعة الشمس

التنزه مع الأصدقاء

ممارسة الرياضة بشكل يومي على الأقل نصف ساعة

ممارسة نظام صحي جيد

أن تكون علاقاته الاجتماعية أكثر مما هي عليه

الجلوس أمام مصدر للضوء لمدة 30 إلى 45 دقيقة تقريباً

الابتعاد عن الوحده وعدم البقاء بالمنزل وقت طويل لأنها تزيد من اضطرابات القلق

عوامل خطر الإصابة باكتئاب الخريف الغامض

1. التاريخ العائلي

2. الإصابة مسبقًا بمرض الاكتئاب الرئيس أو ثنائي القطب

3. الإقامة بعيدًا عن خط الاستواء والسبب قلة أو انعدام أشعة الشمس في فصل الشتاء وطول مدة النهار في فصل الصيف في تلك المناطق.

هل هناك أدوية لعلاج الاكتئاب؟

نعم، هناك ادوية لعلاج الاكتئاب لكن يجب أن تكون بمشورة الطبيب لأنه الطبيب هو من يقرر لأنها أدوية فعالة تخفف من أعراض الاكتئاب.

الأمراض النفسية والعقلية

الضغوط النفسية

الفصام

اضطراب ثنائي القطب

النوم القهري

الاكتئاب

الأرق

اضطراب الوسواس القهري

أطعمة تعالج اكتئاب الخريف الغامض

الفواكه والخضروات لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الالتهاب، ومن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة،مثل: الجوز والتوت والرمان والشوكولاته الداكنة والقهوة والشاي الأخضر،وأعشاب النعناع والأوريغانو.

أطعمة تحتوي على البروبيوتيك مثل الزبادي ومخلل الملفوف فهي تحتوي على بكتيريا حية تساعد في موازنة بكتيريا الأمعاء، لأن هذه البكتيريا يمكن أن تنتج مواد كيميائية تنظم الحالة المزاجية، مثل السيروتونين وحمض جاما أمينوبوتيريك.

الكاكاو في الشوكولاتة الداكنة لأنها تقلل الالتهاب في الجسم.

الأسماك لانها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية

تناول الديك الرومي لأنه يحتوي على مادة التربتوفان، وهو حمض أميني يستخدمه الجسم لإنتاج السيروتونين.

أطعمة تساعد على اكتئاب الخريف الغامض

الأطعمة المصنعة

السكريات

هل يزول اكتئاب الخريف الغامض من تلقاء نفسه؟

اكتئاب الخريف الغامض لا يتحسن من تلقاء نفسه، لابد من التدخل العلاجي ، وأنه من الممكن أن يؤدى غياب العلاج الدوائي إلى تدهور حالة المريض واستمرارها لعدة سنين، وعلى الرغم من أن الدراسات الطبية أثبتت أن تقديم العلاج الملائم يساعد في علاج حوالي 80 % من حالات الإكتئاب.

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