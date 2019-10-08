انتبهي.. أفلامك المفضلة تعجل بشيخوختك

تشكل التجاعيد كابوسًا لكل سيدة وشابة، حتى إذا كانت في العشرينات من العمر، وبالإضافة إلى العديد من العوامل التي تعزز ظهور التجاعيد، كشف الخبراء أن مشاهدة الأفلام قد تعجل بشيخوخة البشرة!.

فحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف الباحثون أن ما نظهره من تعبيرات أثناء مشاهدة أفلام التشويق والرعب أو الكوميديا، يساهم في تعزيز ظهور التجاعيد.

وفي الدراسة التي أجراها خبراء علامة "فوريو" Foreo، وشملت ألفين شخصًا، وجد الباحثون أن المشاركين أبدوا تعبيرات الخوف على وجوههم 20 مرة، أثناء مشاهدة فيلم رعب واحد.

بينما أبدوا تعبيرات توتر وذهول 50 مرة، خلال مشاهدة فيلم إثارة، كما لاحظ الخبراء ابتسام وضحك المشاركين 115 مرة، خلال مشاهدة فيلم كوميدي.

هذا وقال الدكتور، "هاري سينغ" من علامة "فوريو" التي قادت الدراسة، إن تعبيرات الصدمة والذهول، تساهم في تعزيز ظهور خطوط العبوس، التي تظهر بين الحاجبين، بالإضافة إلى الخطوط الرفيعة التي تظهر جانب العينين، والمعروف باسم "قدم الغراب" crow's feet.

وأوضح "هاري" أن تكرار تلك التعبيرات على مدار 5 سنوات، يؤدي إلى زيادة التجاعيد بنسبة 50 %، كما كشف أن تعبيرات الضحك تساهم في زيادة تجاعيد جانبي العين والفم بنسبة 40 %.

وعلى الرغم مما تكشفه هذه الدراسة من أثار سلبية لمشاهدة الأفلام، وخاصة الرعب، يجدر بالذكر أن دراسة سابقة كشفت مؤخرًا أن مشاهدة أفلام الرعب تساعد في فقدان الوزن، إذ كشفوا أن مشاهدة 90 دقيقة من أفلام الرعب، يساعد في حرق حوالي 113 سعرة حرارية، وهو ما يعادل ما يمكن للمشي لمدة 30 دقيقة أن يحققه.

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