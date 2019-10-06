فوائد مكعبات الثلج للوجه 

الكثير منا يتفاجئ عندما يسمع عن استخدام مكعّبات الثلج للبشرة خاصّة الدهنيّة منها؛ لأنّ الأغلبية منّا يجهل فوائد استخدامات الثلج للبشرة ومدى فاعليتها، وقدرتها على حلّ الكثير من المشاكل المتعلقة بالبشرة.

ويساعد الثلج على تنشيط الدورة الدموية للبشرة وتلطيفها، وشدّ الجلد ومنع ظهور التجاعيد، كما أنّ عمل كمادات الثلج للعين يعمل على إخفاء الهالات السوداء التي تظهر نتيجة الإرهاق وعدم الحصول على قسط جيد من النوم، ومن المعروف أنّ أغلبية أو حتّى جميع النساء يطمحن للحصول على بشرة نضرة وخالية من العيوب، وبأقل التكاليف.

ويعتقد الكثيرون أنّ الثلج يُستخدم فقط للمشروبات الباردة ولكن له فوائد أخرى للبشرة منها:

1- يشدّ الثلج البشرة كما يغلق المسامات المفتوحة أو المتّسعة وبالتالي يقلّل من التهاب الجلد أو ظهور البثور.

2- يمنع الشيخوخة المبكّرة، ويخفّف من التجاعيد الظاهرة على البشرة، خاصّة في مراحل الظهور الأولى، وبالتالي ينعكس هذا على توهّج البشرة وإشراقها.

3- ينعّم الثلج بشكل عام البشرة، ويقلّل من الزيوت التي تفرزها، مما يساعد على امتصاص الكريمات التي يتم وضعها على الوجه بعد ذلك.

4- يتخلّص الثلج من احمرار البشرة الناتج من حروق الشمس، أو من حساسيّة معيّنة، وذلك من خلال تمرير المكعبات لمدة دقيقة على مكان الاحمرار، بعد لفّها بقطعة من القماش الناعمة لتبريد البشرة وترطيبها.

5- يتخلّص من آثار التعب والإجهاد أو الإرهاق الناتج عن الضغوطات اليوميّة، وذلك لأنّه ينشّط حركة الدورة الدمويّة، ويعطي البشرة شكلاً حيويّاً ونضراً.

6- يحل مشكلة انتفاخ العيون، كما أنّه يقضي على علامات الإرهاق التي تظهر على العينين نتيجة العمل لفترات طويلة، من خلال وضع مكعبين من الثلج عليهما.

7- يساعد على تثبيت المكياج على الوجه لفترة أطول، وذلك لأنّه يمتصّ ما في البشرة من زيوت، ويضيّق مساماتها، وذلك بتمرير مكعب من الثلج على الوجه قبل وضع المكياج بقليل.

8- يرطّب البشرة ويبرّدها، خاصّة في أيام الصيف الحارقة حيث تصبح البشرة جافّة ومشدودة، فيتم توزيع مكعب واحد من الثلج عليها لترطيبها وتبريدها.

9- يخفّف الثلج من الهالات السوداء، والانتفاخات تحت العينين إذ يمكن وضع هذه المكعبات على العينين وأسفلهما مباشرة، أو يمكن عمل مكعبات من ماء الورد المثلّج ووضعها أسفل العينين.

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