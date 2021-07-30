انتبهي.. الصياح يهدد صحة طفلك العقلية بهذه الطرق

جميعنا نريد الأفضل لأطفالنا، لهذا السبب يكافح الكثير من الآباء مع خيارات تربية اطفالهم، فعلى الرغم أنه من الطبيعي أن تشعري بالإحباط من أطفالك، خاصة إذا كانوا يسيئون التصرف، إلا أن الطريقة التي تعبري بها عن هذا الإحباط وطريقة تعاملك مع الموقف يمكن أن يكون له آثار كبيرة على تطور شخصية اطفالك وصحتهم على المدى الطويل، والصياح يهدد صحة طفلك العقلية بالطرق التالية:

تفاقم المشاكل السلوكية

قد تعتقدي أن الصراخ في وجه أطفالك يمكن أن يحل مشكلة الفورية أو يمنعهم من التصرف بشكل سيء في المستقبل، ولكن الحقيقة أن الأبحاث تظهر أنه يمكن أن يخلق المزيد من المشكلات السلوكية على المدى الطويل.

تضرر تطور دماغك

يمكن للصياح وغيره من أساليب التربية القاسية أن تغير تمامًا طريقة تطور دماغ طفلك، وذلك لأن البشر يعالجون المعلومات والأحداث السلبية بشكل أسرع وأكثر شمولاً من الاحداث الجيدة، فقد اثبتت الدراسات وجود اختلافًا ماديًا ملحوظًا في أجزاء الدماغ المسؤولة عن معالجة الأصوات واللغة لدى الذين تعرضوا للإساءة اللفظية مقارنة بالذين لم يتعرضوا لذلك.

الاكتئاب

بالإضافة إلى شعور الأطفال بالأذى أو الخوف أو الحزن عندما يصرخ آباؤهم في وجوههم، يمكن للإساءة اللفظية أن تؤثر على حالة طفلك النفسية الأعمق حتى مرحلة البلوغ، بما في ذلك الاكتئاب وتعاطي المخدرات والانحراف.

الآثار الجسدية

التجارب التي نمر بها في فترة الطفولة تشكلنا من نواحٍ عديدة، قد لا ندرك بعضها، والتوتر في مرحلة الطفولة نتيجة التعرض للتربية القاسية يمكن أن يزيد من خطر تعرض الطفل لمشاكل صحية معينة كشخص بالغ.

متلازمة الألم المزمن

وجدت دراسة حديثة علاقة بين تجارب الطفولة السلبية، بما في ذلك الإساءة اللفظية وأنواع أخرى من الإساءة، والاصابة بمتلازمة الألم المزمن، وتشمل هذه الحالات التهاب المفاصل، والصداع الشديد، ومشاكل الظهر والرقبة، وآلام مزمنة أخرى.

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