انتبهي لهذه العلامات فهي تنذر بضعف الخصوبة



غالبًا ما تكون الخصوبة أمرًا لا يفكر فيه الناس حتى يقرروا الإنجاب ويواجهوا مشكلات، ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن التغيرات التالية قد تنذر بمشكلة في الخصوبة لديك:

تغيرات الدورة الشهرية

قد تتراوح هذه التغييرات من تفويت دورتك الشهرية إلى زيادة تدفق الحيض عن المعتاد، وهذه التغيرات قد تشير إلى مشاكل في الخصوبة، ومن الضروري أن تذكريها للطبيب عن سرد تاريخك الطبي.

حب الشباب المفاجئ والشديد

يمكن أن تكون التغيرات المفاجئة في صحة الجلد ، مثل ظهور حب الشباب الحاد بعد تجاوز سن العشرين، علامة رئيسية على مشكلة هرمونية، وهي أيضًا علامة تحذير مبكر لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) ، والتي يمكن أن تؤدي إلى صعوبة الحمل.

آلام الدورة الشهرية

في العادة يصاحب الدورة الشهرية بعض التشنجات الطبيعية، ولكن إذا وصل الألم إلى مستويات شديدة تؤدي إلى الغثيان أو القيء، وصاحب ذلك اعراض أخرى فقد يشير ذلك إلى مشاكل في الخصوبة.

نمو أو تساقط الشعر بشدة

تتسبب متلازمة تكيس المبايض في تكوين أكياس صغيرة على السطح الخارجي للمبايض ، كما تؤدي أيضًا إلى إفراز الجسم لهرمونات الذكورة الزائدة، فإذا لاحظت نمو الشعر في أماكن غير معتادة مثل وجهك أو ذراعيك أو صدرك أو ظهرك، فقد تكون هذه علامة خطر.

زيادة الوزن المفاجئة

تعتبر زيادة الوزن المفاجئة وغير المبررة أيضا من علامات متلازمة تكيّس المبايض خاصة عندما لا تكون هناك تغييرات في نظامك الغذائي أو مستوى نشاطك، وحتى في حالة عدم وجود حالة مثل متلازمة تكيس المبايض، يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو نقصه إلى صعوبة الحمل.

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