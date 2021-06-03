انتبهي.. هذه الأمور الصغيرة تحدث تغيير كبير في حياتك الزوجية

أبانوب سامي

هناك العديد من الأمور والمبادرات الصغيرة التي تساهم في إنجاح العلاقة الزوجية، وبالمثل إذا تجاهلها الزوجان تضعف قوة علاقتهما على الرغم من أنه قد يكون من الصعب الانتباه إلى أن هذه الأمور الصغيرة قد كانت عاملا كبيرا في ذلك ولذلك نسرد فيما يلي أمور عليك الانتباه إليها:

"من فضلك" و"شكرا"

ابدئي بقول "من فضلك" و "شكرًا" حتى على أصغر المهام التي يقوم بها زوجك من اجلك، لأنها تظهر له امتنانك لمجهوداته، وسرعان ما سيعتاد زوجك على استخدامها معكِ أيضا.

المهام المنزلية

يمكن لمساعدة زوجك في المهام المنزلية أن يظهر له أنكِ تقدرين الضغوط اليومية التي يتعرض لها، وعندما يبادلك زوجك نفس الصنيع سيعزز ذلك علاقتكما.

العناق

للعناق القدرة على المواساة والتهدئة على الفور، لذا عليكما الاعتياد على تبادل العناق.

الرسائل

تعمدي ترك بعض الرسائل الرومانسية في أماكن عشوائية في المنزل، ليقرأها زوجك ويشعر بالحنين إليك.

أسباب الحب

على الرغم من أن تفسير سبب وقوعكما في حبك بعضكما البعض قد لا يكون ضروريا، إلا أن مثل هذه المحادثات تشعل شرارة الحب مرة أخرى.

القبلات

امنحي زوجك قبلة واحدة على الأقل في اليوم، مهما كنتما مشغولان أو متعبان، وسيبقي هذا نار العاطفة والاشتياق مشتعلة.

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