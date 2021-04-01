فوائد البطيخ لا تعد ولا تحصى، ويعد البطيخ الأحمر أو ما يعرف بالحبحب فاكهة الصيف بامتياز، وتناول البطيخ الأحمر يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، والحماية من الجفاف، وخفض درجة حرارة الجسم، وضغط الدم، إذ أن ما يقارب 92% من حبة البطيخ الأحمر هو عبارة عن ماء.

يحتوي البطيخ على فيتامين أ، وفيتامين ج، والثيامين أو ما يسمّى بفيتامين ب1، بالإضافة إلى البوتاسيوم، والمغنيسيوم وهي عناصر مُهمة لنمو الجنين، كما أن البوتاسيوم يلعب دور في توازن الماء في الدم والأنسجة لدى المرأة الحامل، كما يُعدّ البطيخ من الفواكه الغنيّة بالليكوبين واللوتين وهما من مُضادات.

ويحتوي البطيخ على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة للجسم مثل فيتامين أ، وهو ضروري لتعزيز صحة العين، فيتامين ب 1، حيث يساعد هذا الفيتامين في تحويل الطعام إلى طاقة، فيتامين ب 6، يحتاج الجسم لهذا الفيتامين لإنشاء خلايا الدم الحمراء، فيتامين ج، من الفيتامينات الهامة لنمو الأنسجة وإصلاحها وتعزيز صحة الجهاز المناعي، ويعد البطيخ مصدر جيد للليكوبين ويحتوي على مضادات الأكسدة الهامة للحفاظ على صحة القلب.

ويحتوي البطيخ على مستويات مرتفعة من الماء تصل إلى حوالي 92%، وبالإضافة إلى الماء، فإنه غني بالعديد من المواد الصحية الهامة للجسم.

والجدير بالذكر، أنه يمكن تناول حتى 500 جرامًا من البطيخ يوميًا، حيث أنه خفيف على المعدة ولا يسبب الإمتلاء، كما أنه يحتوي على نسبة قليلة من السكريات، ولكن يجب عدم الإفراط في تناول البطيخ لتفادي الإضطرابات الهضمية، مشاكل القلب والأوعية الدموية،ارتفاع مستويات السكر بالدم.

فوائد البطيخ للحامل

البطيخ للحماية من احتباس السوائل وعلاجه

إن تناول البطيخ بانتظام يساعد على تصريف السوائل الزائدة من جسم الحامل وعلاج الحالة أو حتى الوقاية من الإصابة بها من الأصل.

البطيخ لحل لغثيان الصباح

تناول البطيخ بانتظام يساعد الحوامل اللواتي يعانين من غثيان الصباح، لا سيما في الأسابيع الأولى من الحمل، وذلك عبر تناول كوب من عصير البطيخ الطازج يوميًا كل صباح.

البطيخ لحماية الحامل من تصبغات الجلد

مشاكل البشرة تكثر خلال فترة الحمل، ومع التغيرات الهرمونية قد تصبح البشرة باهتة وجافة، ومن فوائد البطيخ للحامل أنه يساعد على تخليص جسمها من السموم والحفاظ على بشرتها نضرة وصحية طوال الوقت.

البطيخ لمحاربة إمساك الحمل

الإمساك خلال فترة الحمل هي أحد المشاكل المنتشرة والتي قد تعاني منها المرأة، لذا فإن تناول البطيخ خلال الحمل أحد الأمور الموصى بها لهذه الحالات تحديدًا.

إذ يساعد محتوى البطيخ العالي من الألياف والماء على تعزيز حركة الأمعاء وحجم البراز وتسهيل حركته خارج الجسم لتخليص الحامل من الإمساك المزعج.

البطيخ لتخفيف حرقة المعدة والحموضة

بسبب التغييرات الهرمونية والجسدية العديدة التي تمر بها المرأة خلال فترة الحمل، فإن هذا قد يتسبب لها بنوع من الحموضة والحرقة في المعدة.

من فوائد البطيخ للحامل أنه يساعدها إلى حد كبير في التخلص من هذه المشاكل وتحسين الوضع الصحي لجهازها الهضمي بشكل عام.

البطيخ لتقليل التشنجات العضلية للحامل

إن تناول البطيخ بانتظام يساعد الحامل على مقاومة التشنجات العضلية التي قد تحصل في جسمها نتيجة التغيرات الهرمونية المستمرة.

البطيخ لتعزيز تكوين عظام الجنين

يساعد البطيخ كذلك على تعزيز وتقوية عظام الجنين أثناء نموه في الرحم، وذلك بسبب غنى البطيخ بالكالسيوم والبوتاسيوم.

البطيخ لتحسين مناعة الحامل

أثناء فترة الحمل تحتاج المرأة لتوفير كافة العوامل التي تساعد على تقوية مناعتها، لأن جسمها هنا يكون بحاجة لتوفير الحماية من الأمراض لها ولجنينها كذلك على حد سواء، حيث تنخفض قوة جهاز المناعة بشكل عام خلال الحمل، وهو أمر طبيعي، لذا فإن تناول أغذية، مثل: البطيخ يعد أمرًا هامًا لتحسين مناعتها، وذلك بسبب غنى البطيخ بمادة الليكوبين التي يحتاجها جهاز المناعة.

فوائد البطيخ للرجيم

البطيخ يعمل على ترطيب الجسم

إن تناول البطيخ يساعد في ترطيب الجسم بشكل كبير، حيث أنه يمد الجسم بحوالي 20 إلى 30% من احتياجات السوائل اليومية، ويحتاج الجسم إلى الماء لزيادة عملية التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون، وكذلك تخليص الجسم من السموم، وكلها أمور هامة أثناء الرجيم.

البطيخ يعمل على تخفيف الام العضلات

يفيد البطيخ في تخفيف الام العضلات، وخاصةً بعد ممارسة الرياضة، ويرجع ذلك لاحتواء البطيخ على السيترولين، إذ يقلل من الام العضلات ويحسن القدرة على التحمل وبذل المجهود، كما أن تناول عصير البطيخ يعزز من امتصاص الجسم للسيترولين.

البطيخ يشعرك بالشبع

على الرغم أن نسبة الألياف قليل في البطيخ، حيث يوفر فقط 0.4 جرام لكل 2/3 كوب (100 جرام)، ولكنه يساعد على الشعور بالشبع، ويرجع ذلك للمحتوى المائي للبطيخ، حيث أنه يضمن ملء الجسم بالسوائل وبالتالي تقليل الرغبة في تناول الطعام.

فوائد البطيخ للرجال

البطيخ لعلاج الضعف الجنسي وعلاج ضعف الانتصاب

من البطيخ في تقوية الدورة الدموية وتعزيزها يجعل دوره لا يقتصر فقط على صحة القلب، فهو قد يكون بمثابة منشط جنسي، وإن غنى البطيخ بالستيرولين يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، وبالتالي زيادة تدفق الدم للأطراف، وخاصةً القضيب مما يساعد على زيادة قوة الانتصاب لدى الرجال.

البطيخ للمساهمة في مقاومة مرض السرطان

احتواء البطيخ على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي قد يساعد في الوقاية من السرطان، وخاصةً سرطان البروستاتا، والثدي، والرحم، وسرطان القولون والمستقيم.

البطيخ للمساهمة في علاج ألم المفاصل

من فوائد البطيخ تقليل ألم العضلات وعلاجه، وخفض معدل نبض القلب للرياضيين، وخاصةً بعد النشاط الرياضي، وذلك لاحتوائه على:

فيتامين ب6 والذي يساعد الجسم على تجديد الطاقة واستعادة النشاط.

مادة الستيرولين المهمة جدًا في تحسين الدورة الدموية واسترخاء الأوعية الدموية.

البطيخ يعمل على دعم وظائف الكلى

فوائد صحية للبطيخ أحدها دعم وظائف الكلى، حيث يعمل البطيخ على إدرار البول، وتفتيت الحصى، وخاصةً حصى الكلى، لذلك يساعد كثيرًا في علاج أمراض الكلى والتهاباتها.

احتواء البطيخ على البوتاسيوم يساعد في تقليل تركيز حمض اليوريك (Uric acid) في الدم وإزالة الأملاح أيضًا.

البطيخ لتعزيز صحة القلب والشرايين

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء ومعدن البوتاسيوم والحمض الأميني الستيرولين (Citrulline)، والذي يلعب دورًا كبيرًا في خفض ضغط الدم ومساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء والتوسع، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

البطيخ لدعم عمل الجهاز الهضمي

فوائد صحية للبطيخ أبرزها دعم عمل الجهاز الهضمي، وذلك بسبب احتوائه على:

ألياف قابلة للذوبان.

نسبة مياه عالية.

ذلك جعله يساعد على تسهيل حركة الأمعاء، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله، والوقاية من الإمساك، والمساهمة في حماية القولون من السرطانات.

البطيخ لتقوية المناعة

البطيخ يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة القوية، مثل: الكاروتين، والليكوبين، وفيتامين ج (Vitamin C) مما جعل له دور فعال في تقوية المناعة، ومحاربة العديد من الأمراض، ومواجهة الالتهابات، وخاصةً التهابات المفاصل.

فوائد البطيخ للشعر

البطيخ يساعد في علاج مشكلة تساقط الشعر بسبب احتوائه على حمض أرجينين التي يعزز تدفق الدم في فروة الرأس وبالتالي يساهم في تكثيف الشعر.

يقلل البطيخ من مشكلة تكسر الشعر لأن زيت بذور البطيخ يحتوي على مضادات أكسدة وأحماض دهنية تعزز نشاط الدورة الدموية في الرأس.

من فوائد البطيخ للشعر ترطيب الشعر من خلال استخدام زيت بذور البطيخ.

فوائد البطيخ للكلى

فوائد البطيخ للكلى لا تعد ولا تحصى، يحتوي البطيخ على العديد من العناصر الغذائية التي تكسبه شهرته الكبيرة، مثل الماء والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات والبروتين والدهون فضلاً عن الطاقة التي تعزز نشاط الجسم.

ويمتاز البطيخ بخصائص مميزة لجهة حماية الكلى وتعزيز إدرار البول، كونه يساعد في تنظيف الكلى من الحصى والترسبات التي تتواجد فيها بسبب محتواه من عنصر البوتاسيوم الذي يعمل على خفض البولينا في الدم وحماية الكلى من الالتهابات.

ويعد البطيخ مدر طبيعي للبول، كما يحتوي على الارجنين الذي يسهم في تنظيف الكبد من الامونيا السامة التي يمكن ان تتشكل فيه بعد هضم البروتين، وبالتالي يساعد في التخلص من اية سوائل زائدة عن حاجة الجسم.

قد يساعد في التخلص من الترسبات السامة في الكلى، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، وقد يساعد في التقليل من تركيز حمض اليوريك في الدم، وبالتالي يقلل فرصة حدوث أي ضرر قد يلحق بالكلى أو تكوين حصوات في الكلى، وقد يحفز إدرار البول، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، وبالتالي يساعد في تنظيف الكلى.

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